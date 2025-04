El Pi denuncia «l’ús de l’impost turístic per a compensar la manca de finançament de l’Estat»

El Pi – Proposta per les Illes critica l’anunci del Govern de destinar els doblers de l’impost turístic a convertir contractes fixos discontinus en indefinits. El partit considera que l’ecotaxa ha deixat de ser una eina per a protegir el territori i compensar l’impacte del turisme, i «s’està convertint en una eina per cobrir la manca de finançament que pateixen les Illes Balears per part de l’Estat».

«L’ecotaxa neix amb un objectiu molt clar: fer possible la sostenibilitat del nostre model turístic. Però ara es fa servir per a pagar allò que hauria d’estar cobert amb fons ordinaris d’un sistema de finançament just. Aquesta deriva desvirtua totalment el sentit de l’impost», denuncien des d’El Pi.

El partit també remarca la incoherència del Partit Popular: «Amb els fixos discontinus, però també amb la pujada de l’impost i amb la seva pròpia demagògia sobre el fet que els residents no l’havien de pagar. Fa dos anys que governen i els residents continuen pagant l’ecotaxa. Han promès una cosa i han fet la contrària».

El Pi insisteix que «els imposts finalistes com aquest no poden servir per a tapar forats estructurals del sistema. L’ecotaxa ha de tenir una finalitat clara i transparent, i no pot convertir-se en el fons de maniobra d’un govern que no vol afrontar la realitat: les Illes Balears estan mal finançades i no poden continuar suplint aquest dèficit a costa del territori».