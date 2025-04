La preservació del Castell d’Alaró obté el suport de tots els partits polítics del Congrés espanyol

L'Ajuntament d'Alaró ha assolit un gran acord polític i institucional per a aconseguir l’objectiu de preservar el Castell, implicant-hi l’Estat com a propietari de la fortalesa. Així s’ha posat de manifest durant la reunió institucional convocada pel consistori, amb representants del Consell de Mallorca i dels partits polítics amb representació al Congrés i al Senat per la circumscripció de les Balears. L’objectiu ha estat coordinar accions perquè el Govern d’Espanya actuï a favor de la conservació i restauració d’aquest element patrimonial de gran valor.

En aquesta important reunió també hi han participat membres de la societat civil local, com l’Associació de Voluntaris del Castell o el col·lectiu Al-rum. Així mateix, hi ha intervingut l’arqueòleg Biel Llodrà, qui ha explicat els evidents riscos de col·lapse de la fortificació a causa de la seva degradació.

Durant la trobada, el batle d'Alaró, Llorenç Perelló, ha proposat una moció de mínims, impulsada per tots els grups municipals amb representació, que es presentarà al Congrés i al Senat per sol·licitar a l’Estat la seva implicació en la restauració i rehabilitació del Castell, «en consonància amb el conveni signat entre l’Ajuntament i el Consell de Mallorca».

A la trobada també hi han estat presents els diputats del PP, Joan Mesquida i José Vicente Marí; des de Sumar-Més, el diputat Vicenç Vidal; i el diputat ultra de Vox Jorge Campos. Per part del Senat, hi han assistit els senadors del PP Maria Salom i Martí Torres, així com el socialista Pere Joan Pons.

Procés d’expropiació

Cal recordar que el Consell de Mallorca ha iniciat el procés d’expropiació i ha sol·licitat al Ministeri de Cultura la cessió temporal del Castell d’Alaró per dur a terme tasques urgents de conservació, davant el deteriorament que afecta especialment les muralles i que posa en risc la seguretat dels visitants. En cas de no obtenir resposta, el Consell actuarà conforme al mecanisme d’execució subsidiària previst a la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears.

L’Ajuntament d’Alaró i el Consell de Mallorca també han formalitzat un conveni de col·laboració per a la restauració urgent del castell, amb una inversió inicial de 138.000 euros destinada a la redacció del projecte.