MÉS alerta de la “inestabilitat” al Consell de Mallorca per les “reiterades disputes internes del pacte PP-Vox”

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha alertat aquest dimarts sobre «la situació d'inestabilitat que travessa la institució insular degut a les contínues discrepàncies entre PP i Vox». De fet, el portaveu de la formació no ha amagat la seva preocupació i ha manifestat que les retirades disputes internes comencen a tenir ja conseqüències. «El Consell funciona per inèrcia i el PP ja depèn de l’oposició per poder continuar amb el funcionament normal de l’administració», ha explicat.

Segons Alzamora, «la inestabilitat creix a cada dia i ara per ara és difícil saber si el pacte aguantarà la resta de la legislatura. Ens preocupa que s’aturin projectes o, el que és pitjor, que el PP acabi escorant-se molt més cap a la dreta per acontentar els seus socis». Dues crisis en una setmana El PP ha pogut avui incorporar els romanents de l’any passat gràcies a l’abstenció dels grups de l’oposició. Durant el ple, el portaveu de la formació mallorquinista ha justificat l’abstenció com a acte de responsabilitat i ha recordat que amb el desmarc de l’extrema dreta, el PP ja suma dues derrotes en només una setmana. I encara cal afegir el ple de dimecres 16 d’abril, «en el qual Vox tornarà a escenificar una altre vot diferenciat amb el PP per l’ajuda al Gremi de Llibreteres». Davant aquest panorama d’incertesa, Alzamora ha exigit a Llorenç Galmés que clarifiqui amb quins suports compta per a esgotar la legislatura i ha demanat «seny» per a no paralitzar la institució.