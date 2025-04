PP i Vox voten contra d'una iniciativa per a condemnar el franquisme i l'exaltació dels totalitarismes

Més per Palma ha denunciat públicament, tant a través dels seus canals de comunicació com a través d'una nota adreçada als mitjans, que el Partit Popular, juntament amb Vox, ha votat en contra de la proposta presentada aquest dimarts a la Comissió de Serveis a la Ciutadania per a condemnar la dictadura franquista i l’exaltació de qualsevol règim totalitari.

«És un fet molt greu. El PP ha deixat clar que prefereix protegir els seus pactes amb VOX abans que defensar la democràcia», ha assenyalat Miquel Àngel Contreras, regidor de Més per Palma.

L’exaltació del franquisme no ha de tenir lloc a les institucions

La proposta de MÉS per Palma neix d’una cadena de fets que han generat alarma social, com la celebració del «Día de la Victoria» per part del parlamentari ultra Sergio Rodríguez, els elogis al cop d’estat de Franco per part del conseller David Gil, o les declaracions al ple del regidor Fulgencio Coll a favor de la dictadura. Tots ells representants del partit ultra Vox.

«En lloc de desmarcar-se’n, el PP ha optat pel silenci o per la complicitat. I això té greus conseqüències per a la convivència i la qualitat democràtica de la nostra ciutat», ha afegit Contreras.

Per a Més per Palma, «qui no condemna la dictadura, la tolera. El Partit Popular ha decidit avui posar-se de perfil davant el feixisme mentre governa gràcies a aquells que l’exalten obertament. Aquest vot és un punt d’inflexió. El PP ha deixat clar que no vol incomodar els que blanquegen la dictadura. Però nosaltres no deixarem d’alçar la veu», ha conclòs Contreras.

Finalment, la formació ecosobiranista reitera el seu compromís amb la memòria històrica, la dignitat de les víctimes i la defensa d’una Palma neta de feixisme. Avui més que mai, cal unitat democràtica per frenar els retrocessos en drets i llibertats.