Podemos comptarà amb quatre membres de les Balears a la nova direcció estatal del partit

L’actual coordinadora de Podem Illes Balears i regidora a Palma, Lucía Muñoz, la diputada menorquina de Podem Cristina Gómez, l’exsecretari autonòmic de Memòria Democràtica, Jesús Jurado i la regidora de Sant Antoni de Portmany, Angie Roselló, han resultat electes per a formar part de la nova direcció estatal de Podemos.

Aquests formaran part del Consell Ciutadà Estatal, el qual comptarà amb una «àmplia representació balear que compleix els criteris d’insularitat», ha assenyalat Muñoz. Aquesta representació suposa «multiplicar per dos la presència balear a l'executiva» i ha agraït a Ione Belarra, reelegida Secretària General de la formació política «que hagi incorporat als documents organitzatius els criteris d'insularitat, un reclam històric del nostre territori». Per una altra banda, l’excoordinadora autonòmica, Antònia Jover, també va ser elegida per a formar part de la Comissió de Garanties del partit.

La V Assemblea Ciutadana Estatal de Podemos

Tal com han explicat aquest dilluns des de la delegació autonòmica del partit, Muñoz, Gómez, Jurado, Roselló i Jover varen assistir a la cinquena Assemblea de Podemos celebrada aquest cap de setmana a Madrid. Muñoz va ser, de fet, l'encarregada de presentar, juntament amb el diputat Javier Sánchez-Serna, el document polític de la candidatura ‘Orgullosamente Podemos’.

Durant el seu discurs, Muñoz va esbossar les línies estratègiques de la formació que consisteixen a «posar drets a la esquerra d'aquest país» perquè «la gent es torni a sentir orgullosa de ser d'esquerres, de ser feministes, de ser antiracistes». Muñoz va explicar el full de ruta de la nova direcció que consistirà que Podemos sigui «una eina de transformació en mans de la gent amb un peu a les institucions i un peu als carrers.» A més, Muñoz va participar també, com a Secretària d'Habitatge al col·loqui que va clausurar el primer dia de la Assemblea on va tornar a insistir que «l'habitatge ha de ser un dret i no un mercaderia, hauria de ser així de fàcil».

Durant aquest col·loqui també va esbossar les línies programàtiques del partit en matèria d'habitatge com «l'expropiació dels habitatges dels fons voltor nord americans, la prohibició de la compra d'habitatge que no sigui per viure» o «la baixada dels lloguers per llei i la prohibició de tots els desnonaments».