Creus que s’obre una nova etapa de censura i persecució de la llengua catalana a IB3?

El Parlament ha aprovat aquesta setmana, amb la majoria dels vots de PP i la ultradreta de Vox, el nomenament de Josep Codony com a nou director general d'IB3, en substitució d'Albert Salas. El nou director de l’ens és una persona molt afí als sectors més dretans del PP i va ser un dels responsables de l’ens en l’època negra de José Ramón Bauzá.

De fet, Codony s’ha mostrat sempre en contra de la difusió i promoció de la llengua catalana i, al contrari d’Albert Salas, vol fer un gir ideològic notable a la cadena autonòmica. Basta veure com la seva primera decisió ha estat «reprogramar» la sèrie ‘Norats’, dedicada a la Guerra Civil espanyola, per comprovar el seu nul interès en la defensa dels valors de la diversitat i la democràcia.

En principi, ‘Norats’ s’ha «reprogramat» per la seva «poca audiència», però el cert és que es tracta d’una decisió ideològica que vol acontentar Vox i els sectors més ultres, contràries a les lleis de Memòria Democràtica. Les entitats del sector audiovisual, així com l’oposició de PSIB-PSOE i Més per Mallorca ja han mostrat el seu rebuig a la decisió i han arribat a assegurar que es tracta d’un cas de «censura franquista».

En aquest sentit, dBalears, en l’enquesta d’aquesta setmana, demana als seus lectors si consideren que el nomenament de Josep Codony s’obre una nova etapa de censura i persecució de la llengua catalana a IB3. Tot seguit ja podeu votar a l’enquesta.