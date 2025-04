Èxit de participació en la xerrada ‘Com combatre la ultradreta des de l’esquerra'

Desenes de persones van omplir Ca n’Oliver de Maó per a escoltar la xerrada. | Foto: Més per Menorca

Tot un èxit de participació. Desenes de persones van omplir divendres horabaixa el local de Ca n’Oliver de Maó per a escoltar la xerrada ‘Com combatre la ultradreta des de l’esquerra’, organitzada per Més per Menorca.