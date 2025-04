La zonificació de PP-Vox multiplica per 25 les hectàrees de plaques fotovoltaiques necessàries a Mallorca

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha acusat el pacte PP-Vox de multiplicar per 25 les hectàrees necessàries de parcs fotovoltaics contemplades al Pla Director Sectorial d’Energia de les Illes Balears. Segons aquest document en bastarien 1.333 per assolir els objectius energètics de l’illa. En canvi, la modificació del Pla Territorial que ha aprovat el Consell en contempla més de 16.600.

Així les coses, Alzamora acusa el govern de Llorenç Galmés de voler «omplir Mallorca de plaques». «És inacceptable que la zonificació inclogui un 2,5% de les zones d’exclusió i un 11,8% de les zones de baixa aptitud». Alzamora ha assegurat defensar una zonificació «però no d’aquesta manera». El portaveu de Més també ha qualificat de despropòsit la intenció de la institució insular de destinar 24.556 hectàrees a la instal·lació de parcs eòlics. Així ho contempla la modificació del Pla Territorial Insular de Mallorca que aquest dijous aprovarà el pacte PP-Vox. De fet, la memòria tècnica que acompanya el canvi assenyala que es tracta d’una «aposta decidida a obrir la porta a la possibilitat d’implantació de generació eòlica». Per fer-se una idea de l’extensió que abasta la zona de desenvolupament prioritari de l’energia eòlica (ZDP) dissenyada per l’actual equip gestor, el portaveu ecosobiranista remarca que es tracta d’una superfície igual a tot el terme municipal de Manacor. Alzamora assenyala que aquest despropòsit «atemptarà contra el sòl rústic d’una forma encara més exagerada que la fotovoltaica». Així, assenyala que «veurem aparèixer, com a bolets, a la silueta del sòl rústic de Mallorca aerogeneradors gegants que provocaran un impacte en el territori que ningú no desitja». De fet, els documents amb els quals fa feina el Consell sobre l’aprofitament d’aquesta energia estan basats en aerogeneradors de 80 metres d’alçada. Si bé el document inicial limita l’alçada, Alzamora sospita que l’aprovació definitiva s'ajustarà als estudis tècnics: «Tendrem autèntics gegants». No només això, el portaveu de Més al Consell considera inacceptable destinar la instal·lació d’aquests parcs eòlics a un 30% de per cent de les zones d’exclusió i zones d’aptitud baixa segons la classificació del Pla Sectorial director d’Energia de les Illes Balears. I encara més, municipis que tenen expressament prohibit al seu planejament urbanístic la instal·lació d’aerogeneradors, el consell contemplen zones de desenvolupament eòlic en contra de l’autonomia municipal, com ara en els casos d’Artà i Alcúdia.