El PSIB titlla el nou director general d'IB3 de «censor a l'estil franquista»

El PSIB-PSOE ha denunciat que el nou director general d’IB3, Josep Codony, ha tardat ben poc en aplicar tècniques de censures pròpies del franquisme, per retirar de la programació l’emissió de la sèrie Norats, que relata la vida de dues persones del costat republicà durant la Guerra Civil. El diputat Omar Lamin ha expressat que ja es comença a veure «quina funció li ha atorgat el PP a Codony», amb el seu nomenament com a director general de l’ens públic, i no és altra «que actuï com a comissari polític, que faci la feina bruta al PP i que apliqui la censura i les tècniques pròpies del franquisme» en els continguts de l’ens.

El PSIB rebutja aquest intent de «censurar la veritat, i les atrocitats del passat, que tant de dolor han causat en aquesta terra, i les persecucions, durant la dictadura, que realitzaven els franquistes contra les persones que actuaven i pensaven de forma diferent, en defensa de la democràcia i la llibertat». Per tot això, el PSIB presentarà una Proposició no de Llei al Parlament, per a denunciar aquesta situació, i reivindicarà que es preservi la memòria i la justícia democràtica en un ens que ha de ser «una eina fonamental per a donar a conèixer les atrocitats del passat, fer justícia i dignificar tantes persones deixaren la seva vida per una millor democràcia».