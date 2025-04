PP-Vox voten en contra de la creació del Cos de Guaita, la policia autonòmica que proposava MÉS

El Partit Popular i Vox han impedit l’aprovació de la presa en consideració de la proposició de llei de MÉS per Mallorca per a la creació de la policia autonòmica de les Illes Balears, el Cos de Guaita, en desenvolupament de l’article 33 de l’Estatut d’Autonomia.

El passat maig de 2024 MÉS va proposar la creació d’un cos policial complementari als existents «davant la cobertura estructuralment deficitària de cossos i forces de seguretat de l’Estat, que pogués assumir les competències de policia local en aquells ajuntaments on no se’n disposi o en aquells que vulguin cedir les seves competències al Govern, de manera que es pogués desenvolupar l’autogovern i garantir la convivència, drets i també les obligacions de cadascun dels residents i visitants». El Cos de Guaita que proposaven tendria funció policial, però també administrativa, de manera que col·laboraria amb els serveis d’inspecció turística.

«PP-Vox parlen molt de seguretat, però impedeixen que el país tengui el cos de policia autonòmica que necessitam per desenvolupar el nostre autogovern i garantir la convivència, els drets i també les obligacions de cadascun dels residents i visitants», ha lamentat el coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

De fet, durant la seva intervenció Apesteguia ha assenyalat que les Illes Balears es troben molt per davall de la cobertura policial mitjana de l’Estat, més d’un 16 %, i que existeixen grans dificultats a l’hora de tenir plantilles estables i adequades per part dels ajuntaments. A més, el també portaveu del grup parlamentari ha recordat que l’article 33 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears preveu la creació d’un cos de policia autonòmica i que «és necessari fer servir totes les eines que tenim a l’abast per a donar resposta a les necessitats i demandes de la societat».