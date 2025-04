La Cimera del rei Martí tornarà a Palma per a la Festa de l'Estendard de 2029

El diputat de Sumar Més al Congrés espanyol, Vicenç Vidal, ha aconseguit el suport del PP i Coalición Canaria a la comissió mixta d'insularitat del Congrés i el Senat espanyol per a l'aprovació d'una moció que reclama que la Cimera del rei Martí, un conjunt patrimonial que l'Ajuntament de Palma fa més de 90 anys que reclama i que es troba exposat a la Real Armería de Madrid des del segle XIX, torni a Palma com a mínim per a la Festa de l'Estendard de 2029, quan es compliran 800 anys de la conquesta de Jaume I. La moció s'ha aprovat per 21 vots (Més per Mallorca, PP i Coalición Canaria) contra 15 (PSOE i Vox).

Vidal ha celebrat que l'aprovació de la moció és «una extraordinària notícia per al nostre patrimoni» i significa la culminació de la feina de «diferents batlles i regidors de Palma durant moltes dècades: d'Emili Darder a Antoni Noguera, passant per Sebastià Serra o Pere Muñoz, que reclamaren en diferents etapes el retorn de la Cimera aconseguint consensos a favor d'un dret de la ciutat i de Mallorca». El diputat de Sumar Més ha remarcat que «malgrat reticències inicials i matisos el PP ha acabat a votant a favor d'una moció amb dos punts basics: la crida a que la Real Armería retorni el conjunt patrimonial i que, com a mínim, la Cimera sigui exhibida a Palma per a la celebració de la Festa de l'Estendard de 2029, pel vuit cents centenari de la conquesta catalanoaragonesa de 1229». D'altra banda el diputat s'ha mostrat «al·lucinat per la manca de compromís del PSOE i del diputat Pere Joan Pons amb el patrimoni illenc» que ha atribuït a «l'habitual dependència del PSIB de la seva estructura estatal» malgrat que el PSOE havia donat suport en el passat a la mateixa iniciativa a l'Ajuntament de Palma. El conjunt reclamat inclou la Cimera del rei Martí, la suposada espasa del rei Jaume I, una rodella, unes bombardes, una espasa a dues mans, uns estreps i un pitral.