Ha mort Manel Domenech, incansable lluitador per la Llibertat i la República

La matinada del Primer de maig ha mort, a l'edat de 72 anys, Manel Domenech, activista incansable i membre de l'Assemblea de Docents, Cantaires per la Llibertat, REM, recuperem Mariventi l'Assemblea Sobiranista de Mallorca. Feia uns dies que estava ingressat a Caubet.

Manel Vicens Domènech Bestard va néixer a Palma el 1953 a una família de tradició progressista. Durant la seva etapa d’estudiant universitari, contactà amb els diferents sectors de l’antifranquisme illenc i s’afilià al Partit Comunista d’Espanya. En la seva llarga militància dins el Partit -en temps del tardofranquisme i de la Transició i en l’etapa democràtica- participà dels esdeveniments més destacables de l’organització. Malgrat a les eleccions municipals de 1983 fou presentat com a cap de llista del PCE per l’Ajuntament de Palma, no obtingué cap regidor. A mitjans anys 80 formà part dels que a les Illes Balears es separaren del PCE i s’integraren dins el PCPE. Finalment, a finals de la mateixa dècada, Domènech abandonà la seva militància comunista.

Va participar activament de nombrosos col·lectius de Mallorca vinculats a la lluita per l'habitatge, contra la massificació turística o el sobiranisme, entre d'altres, i és membre de la junta de l'Associació de Veïns de Canamunt, i vicepresident de l'Associació de Varietat Locals de les Illes Balears.

Posteriorment i en tant que professor, va participar de l’Assemblea de Docents, a l’any 2013, i a partir de la seva jubilació va ser presenta en infinitat de moviments socials com Cantaires per la Llibertat, REM, recuperem Mariventi l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.

A les eleccions municipals de 2019 va ser cap de llista de la candidatura independentista i anticapitalista Crida per Ciutat, vinculada a la CUP.

Va ser professor de Ciències Socials a diferents centres d'ensenyament. Va ser director del CEPA Son Canals. És coautor del llibre 'Les escoles de Palma en temps de la II República'.

Manel Domenech era col·laborador habitual d'Ona Mediterrània i dBalears. A la ràdio feia una secció al programa matinal titulada 'El batec del carrer' i participava com a analista al programa Sobiranistes.