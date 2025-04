La Marina de Llucmajor, sacrificada per un megapolígon industrial fotovoltaic

La zona de la Marina de Llucmajor, un dels espais agroforestals més importants i ben conservats de Mallorca, està essent transformada en un gran polígon industrial energètic. Així ho ha denunciat el la plataforma 'Renovables Sí, però així no!' aquest dimarts. Actualment, 627 hectàrees de sòl rústic del terme municipal de Llucmajor —majoritàriament a la Marina— estan en tràmit per a acollir centrals fotovoltaiques, el que suposa el 30% del total de la superfície afectada a Mallorca per aquest tipus de projectes (1.910 hectàrees entre instal·lacions en funcionament i en tramitació).

Una zona clau per a la biodiversitat, oblidada per les administracions La Marina de Llucmajor ha estat tradicionalment preservada gràcies al manteniment de l’activitat agrària i ramadera i una estructura territorial basada en grans finques. Aquestes mateixes característiques, però, l’han convertida en una zona vulnerable a grans projectes energètics, en detriment de zones industrials o urbanes. Tot i la seva importància ecològica, el Govern no va incloure la zona central de la Marina dins les ZEPA (Zones d’Especial Protecció per a les Aus) declarades el 2019, malgrat les advertències i l’evidència científica aportada pel GOB. Aquesta àrea és considerada actualment la més important de Mallorca per a la conservació de la milana (Milvus milvus), espècie en perill d’extinció. Un model energètic sense planificació ni criteri ambiental La plataforma denuncia que el desplegament massiu de centrals fotovoltaiques es du a terme sense una planificació territorial ni energètica prèvia. A Llucmajor ja funcionen 7 centrals, i n’hi ha 29 més en tramitació, moltes de les quals superen les 20 hectàrees i fins i tot arriben a les 100 ha, com és el cas de PF Cala Blava 4. En total, més de 440.000 plaques solars podrien cobrir el territori en una xarxa fragmentada però interconnectada. «Aquest model de transició energètica prioritza sòl rústic amb alt valor agrari i ecològic, mentre es descarten opcions més sostenibles com infraestructures públiques, sostres d’edificis o zones industrials. A més, moltes d’aquestes centrals s’estan tramitant com a projectes industrials estratègics i són majors de 4ha la qual cosa implicaria eludir la planificació territorial que prepara el Consell de Mallorca», assenyala la plataforma. Per això, 'Renovables Sí, però així no!' exigeix una moratòria i la protecció «efectiva» de la Marina. Davant aquest escenari, la plataforma denuncia «el sacrifici d’un territori únic» i exigim: La paralització immediata dels projectes de centrals fotovoltaiques a la Marina.

L’ampliació urgent de la ZEPA Cap Enderrocat – Cap Blanc per incloure la zona central de la Marina.

Un model de transició energètica planificat, just, participatiu i amb criteris ambientals rigorosos.