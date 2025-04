Lloseta activa la consulta popular per tal de dicidir com serà la plaça de la vila, “en un termini màxim de tres anys”

Tal com ha informat l’Ajuntament de Lloseta a través d’una nota de premsa dirigida als mitjans aquest dilluns 7 d’abril, es preveu reformar la plaça d’Espanya en un termini màxim de tres anys, i vol que siguin els veïns i veïnes qui escullin com ha de ser. Per això, el consistori va iniciar al gener un procés participatiu que ha comptat fins ara amb set tallers oberts a tothom per identificar quins són els elements més importants que caldria tenir presents, i d’aquest mateix dilluns s’activa la fase de consulta a través d’un qüestionari que es podrà contestar en línia o en paper fins al 27 d’abril.

El qüestionari a emplenar per la ciutadania llosetina major de setze anys, és a dir 5.677 persones, és el resultat de totes les propostes i reflexions recollides en els tallers celebrats en febrer i març, tenint en compte els tres punts ineludibles marcats per la concessió de la subvenció del Consell de Mallorca que ha de fer possible aquesta obra: el condicionament a les necessitats del mercat setmanal, espais d'ombra natural i aprofitament de l'aigua. Aquests idees obtingudes en els tallers s'han ordenat de manera que ara es pugui decidir quines són les opcions que més agraden als ciutadans. La versió en línia del formulari es pot omplir accedint a la plana web creada ad hoc per informar de l'evolució del procés participatiu, www.saplacadetots.com. També es pot participar a través del qüestionari imprès, que es pot trobar a qualsevol equipament municipal, i dipositar-lo a les urnes habilitades per aquest propòsit. A més, per tal de fomentar la participació, aquest mes d'abril s'habilitarà també una paradeta amb els qüestionaris en diversos actes importants de la vila: durant la Fira del Llibre, el dissabte 12 d'abril, de les 10 h a les 18 h; al mercat setmanal celebrat a la plaça Mallorca, dissabte 19 de 10 h a 13 h; el Dia del Cocó, dimecres 23 d'abril, tot el dia; i el dia de tancament de la consulta, diumenge 27 d'abril, al carrer Guillem Santandreu amb plaça d'Espanya, d'11 h a 14 h. Els resultats d'aquesta consulta a través del qüestionari permetran definir els elements que tots els arquitectes hauran de tenir en compte per presentar-se al concurs d'idees i projectes que l'Ajuntament de Lloseta publicarà en els mesos vinents, «una vegada extretes les conclusions d'aquesta consulta realitzada a tots els llosetins», en paraules de la batlessa de Lloseta, Angelina Pérez. Rebudes les propostes, i després d'una valoració tècnica per un jurat qualificat, es durà a terme una votació ciutadana per escollir el projecte que es consideri millor.