Denuncien que el nou decret sobre habitatge “obre la porta a l’especulació i dificulta l’accés a l’habitatge”

Més per Palma i Més per Mallorca denuncien que el nou decret de Projectes Residencials Estratègics del Govern de les Illes Balears, impulsat pel PP, «no és una solució a la crisi de l’habitatge, sinó una oportunitat d’or per als grans promotors immobiliaris».

«El PP i el batle juguen al Monopoly. Un joc on les grans empreses guanyen a costa de la vida de les famílies. Martínez entrega Palma als interessos dels grans promotors, i ho fa a costa de la butxaca i de la supervivència de les famílies. És indecent», ha declarat Neus Truyol, portaveu de Més per Palma. El decret, que permet augmentar la densitat de la construcció i que flexibilitza els requisits urbanístics, «incrementarà els preus, provocarà un consum accelerat de sòl, i és un atac directe al dret de les famílies a tenir una casa».

Més pisos i més cars

El decret permet que es construeixin un 20% més d’habitatges. És a dir, s’obre una important vis de negoci i especulació per a grans promotors, immobiliàries i constructores. A banda, el 50% d’habitatges de preu protegit (HPP) que preveia el Pla General passen a ser a preu limitat (HPL), el que augmenta el seu preu previst en un 30%. «Això suposa, de facto, més construcció i a preus més cars. Un negoci redó per als grans promotors i més precarietat per a les famílies», han explicat des de Més per Palma

Com a exemples, han citat que un habitatge protegit de 80 m2 considerat HPP costaria actualment 215.211 €, front els 294.986 € que costaria si fos HPL. La diferència és de 79.775 € més.

«Amb aquest decret, les famílies hauran de fer feina 3 mesos i mig més a l’any per pagar el mateix pis. Això no és facilitar l’accés a l’habitatge, és fer-lo més car i inassumible per a les famílies», ha denunciat Truyol.

Urbanisme a la mida dels promotors

Aquest decret també modifica les regles de joc urbanístiques, ja que provoca una desregulació urbanística que prioritza els interessos dels grans promotors per damunt dels interessos dels veïnats. Així, elimina el control ambiental i participatiu de la societat atacant els drets democràtics. A més, permet construir primer els habitatges més cars i deixar per al final els de preu limitat.

«És una operació clàssica d’urbanisme a la carta: menys controls, més alçades, més lucre. El PP no fa ciutat, fa negocis», ha denunciat el diputat Ferran Rosa.

Especulació i vulneració de drets

Aquesta norma xoca frontalment amb l’article 47 de la Constitució espanyola, que estableix el dret a l’habitatge i l’obligació de frenar l’especulació, i xoca contra la necessitat de planificació ambiental estratègica i de participació ciutadana a que obliguen la Unió Europea i la normativa urbanística.

«El decret passa per damunt d’una planificació urbana racional basada en les necessitats reals dels residents. Prioritza construir primer a sòl nou, en lloc de fomentar que surtin al mercat els habitatges i solars buits de Ciutat. Per no parlar dels problemes de mobilitat que suposarà. És un autèntic atemptat al sentit comú», ha afegit Rosa.

En conclusió

Per a MÉS, aquest decret no solucionarà la crisi de l’habitatge, «la cronificarà i l’agreujarà», egala privilegis i beneficis econòmics milionaris als grans promotors i encarirà encara més l’accés a un dret bàsic com l’habitatge. Aquest decret desregula i posa la ciutat al servei de l’especulació, no dels residents.

«Palma no necessita més ciment per als rics. Necessita habitatges dignes per a tothom. Aquest decret és el major «pelotazo» urbanístic de la democràcia», ha conclòs Neus Truyol.