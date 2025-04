Amanda Fernàndez: «No pot ser que el futur dels nostres fills sigui a fora de Mallorca»

Els Socialistes de Mallorca tanquen el 15è Congrés de la Federació Socialista de Mallorca amb nous òrgans de govern, Comissió Executiva i Consell Polític, i amb un nou full de ruta en forma de Ponència Marc que, segons expliquen, suposa el «rearmament ideològic de la formació amb l’objectiu de guanyar les eleccions del 2027». La secretària general de la FSM, Amanda Fernàndez, ha tancat el 15è Congrés «amb una rosa al puny i al cor, per que he triat lluitar per Mallorca», parafrasejant el lema escollit per al conclau.

Fernàndez ha reclamat força i compromís davant dels estralls dels governs de la dreta i ultradreta. «Si ho fem així, som imparables», ha dit la dirigent, qui ha afirmat que «el canvi per 2027 ja ha començat». «No podem fer ni una passa enrere, no podem tornar a la pitjor Espanya, a la pitjor Europa, a un món pitjor», ha dit, en referència a l’onada ultra que pretén retrocedir en drets i prestacions socials arreu on governa.

Front a això, Fernàndez ha advocat perquè «en 2027 donem solucions a cada poble a on governem, per donar esperança a la gent que ens espera». Fernàndez ha repassat alguns dels fets que palesen aquest retrocés a Mallorca, protagonitzat pels governs de PP-Vox: «Triam lluitar per tots aquells que enalteixen el feixisme i la indignitat del president del Parlament que va esquinçar les fotos de els Roges del Molinar» ha afirmat, lamentant que l’actitud del PP sigui la «d’usar l’educació, la llengua pròpia o els objectius per limitar el canvi climàtic com a moneda de canvi per a seguir a la cadira».

La secretària general ha clamat en contra dels discursos d’odi, lgtbifòbics, o xenòfobs instats per «aquells que volen decidir qui pot entrar o no al nostre país en funció del seu color de pell».

Fernàndez s’ha referit a les dificultats per a accedir a un habitatge per cada cop més sectors de la població, i ha anunciat que en 2027 a les Balears «es limitaran els preus de lloguer i es posaran límits als fons voltor i no estora vermella», com ha estès el govern de Prohens amb l’exemple dels 88 pisos del polígon de Llevant que han passat de ser habitatge social promocionada per l’anterior Govern, a una promoció de luxe privativa per als residents, i dedicada al lucre i l’especulació immobiliària.

«Ara els que no poden pagar-se un habitatge han de sortir de Mallorca. No pot ser que el futur dels nostres fills sigui a fora de Mallorca. No ens poden robar el somni d’una Mallorca meravellosa», ha remarcat.

En relació amb la saturació turística, en comptes de la inacció dels actuals governants, Fernàndez ha fet una aposta clara pel decreixement, «per a millorar convivència entre residents i visitants, els drets dels treballadors, per a tenir habitatge digne, per la millora dels nostre recursos naturals, pel nostre futur i també el del turisme, per això hem de decréixer».

«La millora de la qualitat de vida de la gent de Mallorca passa també per una mobilitat més sostenible». En aquest punt Amanda Fernàndez ha insistit en fer arribar el tren fins a Artà i Capdepera «d’una vegada». Per una Mallorca inclusiva «que no retiri persones de mes de 60 anys. Que promogui la igualtat i la justícia social. Que no exclogui el 50% de la societat perquè les dones volem ser allò que nosaltres volem ser». «Som el partit de treballadors i treballadores, dels pensionistes, dels qui estimen la llengua pròpia i arrels i identitat», ha dit, per a demanar reconeixement pels «joves que són a l’Acampallengua a Felanitx».

La nova secretària general de la FSM ha agraït el llegat dels seus antecessors, en el càrrec, Catalina Cladera, Mercedes Garrido, Sílvia Cano, Francina Armengol Francesc Antich i Antoni Garcias.

Precisament Armengol ha obert la sessió de clausura del Congrés amb una intervenció en la qual ha reclamat «l’orgull de ser socialista per pensar en el futur, no hi ha res més solidari que pensar en el món que deixarem als nostres fills i nets», com reflecteix el document de Ponència que s’ha aprovat. «En aquest moment difícil en moment internacional. Necessita força i valentia. No podem badar. Aquesta societat espera molt de nosaltres. Ens hi hem de deixar la pell per la victoria de 2027», ha dit Armengol.