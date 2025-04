MÉS insta el Consell de Mallorca a combatre els discursos d’odi contra el col·lectiu LGTBIQ+

El ple del Consell de Mallorca debatrà aquest dijous una iniciativa de Més per Mallorca amb l’objectiu de comprometre la institució insular en la lluita per a avançar cap a la igualtat plena del col·lectiu LGTBIQ+, i amb especial atenció a erradicar la transfòbia i garantir que les persones trans puguin viure amb dignitat. De fet, la formació lamenta que les persones trans encara viuen múltiples formes de discriminació, com ara exclusió laboral, marginació social, violència física i psicològica (agreujada aquesta per discursos d’odi i de manca de reconeixement a les persones trans) o dificultats per a accedir a una atenció sanitària adequada i inclusiva.

Així, la proposta de MÉS insta el Consell de Mallorca a impulsar formacions per als treballadors de la institució, els ajuntaments i entitats de la societat civil en matèria de reconeixement dels drets LGTBI. De la mateixa manera, la iniciativa contempla la creació de línies d’ajuda per a les organitzacions LGTBI per a donar suport a projectes i iniciatives que promouen els drets LGTBIQ+ i l’ampliació del Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBIQ+. La consellera Rosa Cursach ha explicat que la formació també demanarà al Govern convocar el Consell LGTBI de les Illes Balears i començar a treballar amb coordinació amb els Consells Insulars en l’elaboració del III pla estratègic de polítiques LGTBI. Tot, mentre apunta «la necessitat de construir des de les administracions un relat despatologitzador amb relació als processos transidentitaris i a combatre els discursos d’odi envers les persones del col·lectiu LGTBIQ+».