Demanen a la Fiscalia que investigui el Govern per presumpta prevaricació urbanística

El ministre de Consum i Drets Socials ja va alertar, ara fa dos mesos, de l'existència d'uns 7.000 pisos turístics il·legals a les Balears

Tal com explica Sumar Illes Balears en una nota de premsa adreçada als mitjans aquest divendres, 4 d’abril, el Govern espanyol, a través del ministre de Consum i Drets Socials, Pablo Bustinduy, va informar fa dos mesos el Govern de les Illes Balears sobre la possible existència de 7.000 pisos turístics il·legals a les Balears. «La manca d’actuació de les institucions autonòmiques davant d’aquestes irregularitats podria constituir un presumpte delicte de prevaricació urbanística, segons l’article 320.1 del Codi Penal», han explicat des de Sumar.

Davant d'aquesta situació, la Coordinadora Autonòmica de Sumar Illes Balears, Aurora Ribot, ha sol·licitat a la justícia que intervengui: «És imprescindible que s'investigui allò que podria constituir un presumpte delicte de prevaricació urbanística, ja que les autoritats han omès la realització d'inspeccions obligatòries, tal com exigeix ​​la Llei».

Ribot denuncia, a més a més, dos fets que agreugen la situació de l'habitatge a les Illes: d'una banda, l'«amnistia urbanística» promoguda pel Govern de Marga Prohens, que ha permès la legalització de nombroses construccions irregulars; i de l'altra, la negativa a aplicar la Llei d'Habitatge estatal.

«Aquesta llei ja ha demostrat la seva eficàcia en altres comunitats com Catalunya, on ha aconseguit contenir l’apujada dels preus i està expulsant els fons voltor. Tot i això, a les Balears, la presidenta del Govern es nega a aplicar-la, afavorint així les immobiliàries de luxe, de les que exerceix de comercial. Cada any, la Comunitat Autònoma bat rècords bat rècords d'increment en el preu de l'habitatge, mentre que Prohens permet que els que incompleixen la llei continuïn especulant amb un dret bàsic de la ciutadania», ha afirmat.

Així mateix, Ribot ha fet una crida a la mobilització social: «La crisi d'accés a l'habitatge a les Balears ha assolit uns nivells tan insostenibles que, per això, animem tota la ciutadania a participar a les concentracions convocades per demà dissabte en defensa del dret a l'habitatge».

Per concloure, la coordinadora de Sumar Illes Balears ha subratllat que «el problema de l'habitatge és un problema de classe» i ha acusat el Govern de defensar els interessos de la patronal immobiliària en lloc dels de la ciutadania: «És evident que el Govern de les Balears no té intenció de protegir la gent treballadora. O s'està amb els especuladors o amb la ciutadania».