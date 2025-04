L'esquerra força Le Senne a retirar del diari de sessions del Parlament la celebració de Vox de la victòria franquista

El president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), ha acceptat finalment retirar del diari de sessions del Parlament la referència al Dia de la Victòria, en al·lusió a la victòria del franquisme el 1r d'abril de 1939, feta al ple de dimarts pel diputat de l'extrema dreta Sergio Rodríguez.

Rodríguez va desitjar en seu parlamentària un «feliç Dia de la Victòria» i, malgrat les queixes de la bancada de l'esquerra, el president de la Cambra, Gabriel Le Senne, també de Vox, va argumentar que es tractava d'una «broma».

El canvi de Le Senne ha estat anunciat pels representants dels grups parlamentaris de l'esquerra en una compareixença conjunta després de la Junta de Portaveus d'aquest dimecres, en què Le Senne s'ha vist forçat a prendre aquesta decisió.

El diputat de Més per Menorca Josep Castells, que ha actuat com a portaveu, ha explicat que tant la seva formació com el PSIB, Més per Mallorca i Unides Podem han registrat un escrit per a sol·licitar la retirada d'aquesta apologia del franquisme del diari de sessions.

Le Senne ha cedit a fer-ho, ha subratllat el menorquinista, després que tots els grups s'hi mostressin favorables. «El president s'ha escudat en la unanimitat per a retirar aquestes paraules», ha assenyalat Castells, qui ha apuntat que en un primer moment Le Senne no semblava tenir intenció de rectificar.

El portaveu de Més per Menorca ha considerat que es tracta d'una «victòria democràtica» el fet que un partit d'extrema dreta hagi d'aplicar la llei de memòria democràtica, que estableix aquest tipus de comentaris com a infracció administrativa.

Una infracció, ha apuntat el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que no tendrà més recorregut en haver-se produït en seu parlamentària i sota l'empara de la immunitat de què gaudeixen els diputats.

«Només podíem exigir al president del Parlament que fes complir les lleis i corregir la vulneració d'una llei, que era el que havia passat en aquest cas», ha assenyalat.

Apologia de la dictadura en «to irònic»

En la compareixença en roda de premsa després de la Junta de Portaveus, la representant de Vox, Manuela Cañadas, ha defensat que el comentari del seu company de partit va ser en «to irònic» i que no tenia ànim d'«ofendre ningú».

Més enllà dels comentaris de Rodríguez, el secretari general de Vox Balears, Toni Gili, ha publicat aquest dimarts a les xarxes socials una foto a la Vall dels Caiguts i Cañadas, tot i que ha rebutjat valorar la publicació, ha justificat que pot tenir un significat catòlic i «no vol dir que hàgim d'enaltir la figura d'un dictador».

Un comentari «desafortunat»

Per la seva banda, la portaveu adjunta del Partit Popular, Marga Durán, ha valorat l'apologia del franquisme de Rodríguez com unes paraules «desafortunades» i ha considerat que cap diputat del PP les hagués pronunciades mai.

«A partir d'aquí hem considerat que si s'havia d'entendre que aquestes paraules eren ofensives per als diferents grups parlamentaris s'havien de retirar», ha assenyalat.

La retirada del comentari del diari de sessions, ha defensat Durán, hauria d'haver estat ordenada pel mateix Le Senne durant la sessió plenària, quan així ho va sol·licitar la bancada de l'esquerra.