Més per Palma envia una carta al batle Martínez per a exigir-li la suspensió de les relacions amb l’Ajuntament de Perpinyà

Més per Palma ha enviat aquest dimecres una carta al batle de Palma, Jaime Martínez (PP), per a exigir-li la suspensió de les relacions amb l’Ajuntament de Perpinyà.

La missiva, signada per la portaveu Neus Truyol, situa en un mateix context la defensa velada del franquisme per part de Vox al Ple de Cort, les declaracions d’aquest partit al Parlament i la relació del batle de Palma amb dirigents europeus de l’extrema dreta condemnats per corrupció, com el batle de Perpinyà, Louis Aliot.

Segons la portaveu de la formació, Jaime Martínez «ja sabia que Aliot estava sent investigat per malversació de fons. Finalment, ha estat condemnat, juntament amb Marine Le Pen, a penes de presó i inhabilitació. No podem seguir ni un minut més donant ales a la corrupció i a projectes antidemocràtics com el que representen els líders del Reagrupament Nacional».

Carta enviada per Més per Palma al batle Jaime Martínez

«Senyor Jaime Martínez,

Des de MÉS per Palma volem expressar-li la nostra profunda preocupació sobre els vincles i la connivència creixents entre el seu govern i l’extrema dreta.

Aquesta setmana hem conegut la sentència que condemna al batle de Perpinyà, Louis Aliot, a penes de presó i inhabilitació per malversació de fons públics. Uns fets que, com a batle, vostè hauria de condemnar. També hauria de suspendre les relacions de Palma amb l’Ajuntament de Perpinyà fins que es recuperi la normalitat democràtica.

A tot això hem d’afegir que, fa només uns dies, al Ple de l’Ajuntament de Palma, el portaveu de VOX, Fulgencio Coll, va fer una defensa velada del dictador Francisco Franco. I vostè, senyor Martínez, ni el va interrompre, ni el va desautoritzar, ni hi va mostrar cap rebuig. Aquest silenci, lamentablement, l’allunya del paper institucional que li correspon com a batle democràtic de tots els palmesans.

A aquest fet greu s’hi suma el que ha passat al Parlament de les Illes Balears, on el diputat de VOX Sergio Rodríguez va iniciar la seva intervenció dient «Bon dia de la victòria», fent referència a l’1 d’abril de 1939, data que marcà el triomf del franquisme i l’inici de la dictadura. Davant aquesta provocació, una vegada més el president del Parlament —també de VOX— va restar impassible, i el seu partit, el PP, va mirar cap a una altra banda.

Aquesta actitud no és una anècdota, sinó una deriva. I és perillosa.

Abans que Hitler, Mussolini i Franco cobrissin Europa de mort i destrucció, hi va haver polítics de dretes que varen pensar que es podia fer política amb ells. Que els podien controlar. Els resultats són coneguts per tothom.

Quan el PP fa aliances amb partits antidemocràtics, quan hi governa, quan guarda silenci davant els seus discursos franquistes o blanqueja figures com Louis Aliot, no només legitima les seves idees, sinó que posa en risc els fonaments mateixos de la democràcia.

Senyor Martínez, les institucions que vostè representa són hereves de la lluita contra la dictadura, no del silenci davant la seva repressió. Quan un representant públic calla davant la lloança del franquisme no és neutral, és còmplice.

Per tot això, li exigim que condemni públicament qualsevol apologia del franquisme feta al ple municipal, que trenqui tota col·laboració institucional amb figures de l’extrema dreta europea condemnades per corrupció i que refusi públicament l’actitud de VOX al Parlament de les Illes Balears.

No volem tornar enrere. Palma no ha de ser una ciutat que calla quan s’elogia una dictadura. Palma ha de ser la ciutat que alça la veu quan es posen en dubte els drets, les llibertats i la Memòria Democràtica».