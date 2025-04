MÉS: «PP-Vox continuen amb la croada contra la llengua pròpia del país i a favor de la supremacia castellanitzadora»

Més per Mallorca ha condemnat aquest dimarts que el Partit Popular i Vox «continuïn amb la croada contra la llengua pròpia del país i a favor de la supremacia castellanitzadora amb l’objectiu de minvar el català de les aules, l’Administració i la vida pública per a relegar-lo a l’àmbit domèstic i familiar». Durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts, el partit ha criticat que el Govern de Prohens hagi ampliat el pla de segregació lingüística i, de bracet amb el partit d’extrema dreta, hagi intentat eliminar el requisit lingüístic a la funció pública a través d’esmenes a la llei de polígons o la de macrogranges.

«Ens tornam a trobar a les portes d’un acord PP i Vox i com sempre, la llengua és la moneda de canvi i objecte del seu mercadeig», ha criticat la diputada de Més per Mallorca durant la seva pregunta al conseller d’Educació, Antoni Vera, relativa a si el Govern continua disposat a segregar els alumnes segons la llengua que parlin.

En aquest sentit i després de l’anunci fet per la Conselleria d’Educació la setmana passada sobre el pla de segregació lingüística, Ramon ha assegurat que «Vera va mentir, perquè va dir que el pla no s’oferiria a secundària i perquè va assegurar que només es tornaria a convocar el pla una vegada feta l’avaluació del funcionament del primer any. I la realitat és que no tenim cap avaluació, només la constatació de què aquest Govern no té pressupost i torna el flirteig constant entre PP i Vox».

«En aquest flirteig, PP i Vox continuen amb la croada contra la llengua pròpia del país a favor de la supremacia castellanitzadora amb l’objectiu de minvar el català de les aules, l’Administració i la vida pública per relegar-lo a l’àmbit domèstic i familiar», ha criticat la diputada de Més per Mallorca que fa assegurat que prova d’això és que les darreres setmanes s’ha vist com el Govern ampliava el pla de segregació lingüística i, de bracet amb el partit d’extrema dreta, hagi intentat eliminar el requisit lingüístic a la funció pública a través d’esmenes a la llei de polígons o la de macrogranges.

«Els atacs al català a l’escola tornen a trobar-se al centre de les polítiques educatives del Govern. I de rebot i a consciència augmentaran els recursos a l’escola concertada. Jugada mestra. Doble segregació: lingüística i escolar», ha criticat Ramon.

«Deixin de tudar els recursos públics en una proposta que la comunitat educativa ja ha rebutjat, deixin de qüestionar els espais on la normalització lingüística és un fet, deixin estar el model d’escola que sempre hem tengut, aquell que constata que si vivim junts, ens educam junts», ha reclamat la diputada.