Miralles: «El pla de segregació lingüística del PP és un atemptat contra la cohesió social»

Davant l’anunci del pla de segregació lingüística que la Conselleria d’Educació del Govern vol implementar el curs 2025-2026, El Pi-Proposta per les Illes denuncia que aquesta mesura suposa «una greu amenaça per a la cohesió social i un retrocés en matèria educativa i lingüística».

El coordinador general d’El Pi, Joan Miralles, ha criticat durament aquesta proposta: «És molt trist que es facin experiments pedagògics que tots sabem que estan condemnats al fracàs només per satisfer les dèries d’un partit com Vox, que té com a única obsessió liquidar la nostra llengua. Que el PP s'hi avengui i sigui l’impulsor d’aquesta mesura és molt preocupant».

El Pi recorda que aquells infants que acabin l’escolarització en català tendran més oportunitats que aquells que ho facin en castellà, ja que l’ensenyament en català afavoreix el domini de les dues llengües oficials. «Aquest model assegura, en certa manera, que els infants surtin bilingües. En canvi, l’escolarització en castellà no ho garanteix, i això crearà una societat dividida i amb desigualtats», ha advertit Miralles.

El Pi lamenta que el Partit Popular, després d’haver intentat distanciar-se de Vox en altres àmbits, torni ara a posar damunt la taula una proposta que només respon als interessos d’aquest partit. «Aquest pla no només segrega els infants per raó de llengua, sinó que posa en perill la seva formació i cohesió social. Estam davant una decisió purament ideològica que no aporta cap benefici educatiu», ha conclòs Miralles.