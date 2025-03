MÉS celebra que el tren de Llucmajor doni servei a la costa, però reclama que arribi al centre de Palma

Més per Mallorca ha celebrat la incorporació de nombroses de les al·legacions formulades pel partit al traçat de tren de Migjorn, com és el fet de donar servei als nuclis de costa de les Meravelles i s’Arenal, així com el desplaçament de l’estació del Coll d’en Rabassa, però qüestiona que continuï essent «una xarxa completament segregada de l’actual, cosa que obligarà els usuaris que vulguin arribar al centre de Palma a agafar un segon tren, amb les dificultats que això comporta». En aquest sentit, el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa ha afegit: «Els trens que venen d’Inca passen per Son Costa completament plens: és completament il·lús pensar que els 400 passatgers de Llucmajor o s’Arenal podran entrar al tren».

La formació critica la «falta de previsió absoluta» de com resoldre la intermodalitat, ja sigui per als qui han d’agafar aquest segon tren o als qui volen agafar un bus del TIB o de l’EMT. En aquesta línia, Rosa recorda que una de les al·legacions fetes per Més per Mallorca plantejava precisament aprofitar aquesta nova obra per a resoldre els defectes estructurals de la xarxa actual i incrementar, així, la capacitat de la xarxa. «Una inversió multimilionària com aquesta requereix d’un projecte tècnicament rigorós i d’un gran consens polític i social i el Govern continua sense oferir ni una cosa ni l’altra», ha assenyalat. Rosa ha lamentat especialment que «després d’haver presentat més de 40 al·legacions al projecte i haver demanat cita al conseller en diverses ocasions, encara no haguem rebut ni tan sols resposta». En qualsevol cas, des de Més per Mallorca anuncien que, una vegada es publiquin els documents del nou traçat n’estudiaran els detalls i tornaran a presentar al·legacions, perquè «encara són moltes les mancances del projecte».