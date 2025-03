Demanen que finalitzi el Pla Especial de protecció del centre històric de Sineu

El desembre de 2010, el Consell de Mallorca va declarar Bé d’Interès Cultural (BIC), amb categoria de Conjunt Històric, el nucli de Sineu. Per aquests casos, la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears determina a l’article 36 que «l’ajuntament corresponent haurà d’elaborar un pla especial de protecció o un instrument urbanístic de protecció». A més, a l’article 37 s'indica que «mentre no s’aprovi definitivament la normativa urbanística de protecció a què fa referència l’article 36 d’aquesta llei, per a la concessió de llicències [...] serà necessària l’autorització de la Comissió Insular del Patrimoni Històric i, en tot cas, no es permetran alineacions noves, alteracions en l’edificabilitat, parcel·lacions ni agregacions». Quasi quinze anys després de l’aprovació de la declaració BIC, Sineu encara no compta amb aquest Pla Especial.

L’any 2018, l’Ajuntament de Sineu, en aquell moment governat per Gent per Sineu, va elaborar el Pla Especial i va iniciar la seva tramitació. El 16 de novembre de 2022, la ponència tècnica de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca va informar d’unes deficiències per a l’aprovació inicial. Segons consta en acta, el batle del PP es va comprometre a passar el contingut de l’informe tècnic a l’equip redactor del Pla, per tal que es poguessin esmenar les deficiències el més aviat possible. «Des de llavors, cap altra novetat. I ja fa més de dos anys», remarquen des de Més per Sineu.

Mentrestant, «aquesta inacció del govern municipal genera dificultats als veïns del poble que volen fer obra al seus habitatges, ja que l’autorització prèvia de la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca endarrereix moltíssim els terminis per l’obtenció de la llicència. A més, alguns projectes es veuen afectats per la impossibilitat d’alteracions en l’edificabilitat. Quan el Pla Especial estigui aprovat, l’Ajuntament de Sineu podrà autoritzar les obres directament, sempre i quan els projectes segueixin les indicacions del Pla», expliquen al comunicat enviat als mitjans aquest dilluns 31 de març.

Per això, Més per Sineu ha presentat una moció per al proper Ple, on reclamen que l’Ajuntament compleixi amb la legalitat prevista, acceleri els tràmits per a l’elaboració definitiva del Pla Especial del Conjunt Històric i, que a més, doni informació puntual de les evolucions en la seva tramitació.