Susana Mora deixarà el lideratge del PSOE de Menorca: «Pas el relleu d'un partit més cohesionat»

El Comitè Insular de PSOE Menorca, màxim òrgan de decisió entre congressos, ha aprovat aquest dissabte la convocatòria del 15è Congrés insular per al 10 de maig. La secretària general, Susana Mora, ha començat la seva intervenció defensant que «començam una nova etapa d'il·lusió, força i passió amb el Congrés insular com a punt d'inflexió, perquè només aquest partit és capaç de transformar la vida de la gent a millor».

En aquest context, Susana Mora ha anunciat que no es presentarà a la reelecció com a Secretària General del PSOE Menorca. «La política, com la vida, és una carrera i els relleus són més necessaris que mai. El 2015 vaig agafar aquest testimoni amb responsabilitat, il·lusió i dedicació, i estic convençuda que ara és el moment que un altre equip de persones l'agafi i segueixi amb tota la feina feta», ha assegurat.

«Estic orgullosa de deixar un partit cohesionat, fort i amb persones preparades per agafar el lideratge d'un partit amb més de 140 anys d'història. De fet, no és un pas enrere, sinó endavant, ja que continuaré de portaveu del PSOE a l'oposició en el Consell de Menorca amb la mateixa força i il·lusió que fins ara. Es tracta d'un relleu natural i sa, el qual ha de fomentar la il·lusió dins del partit per tal de guanyar les eleccions el 2027», ha assegurat Mora.

A partir d'aquí, segons la líder del PSOE, «seguim amb l'accent posat en el Congrés del proper 10 de maig, moment en què renovarem el projecte polític amb idees renovades des dels 3 debats principals que esdevenen fonamentals per a la ciutadania: l'habitatge, el creixement demogràfic i la gestió del turisme. Per tant, el Congrés ha de tornar a col·locar el PSOE al capdavant de les institucions pel bé dels menorquins i menorquines».