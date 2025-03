Lluís Apesteguia anuncia que deixa la batlia de Deià

El batle de Deià i portaveu de Més per Mallorca al Parlament, Lluís Apesteguia, ha anunciat que el proper 3 d'abril deixarà la batlia, entre altres raons, per salut mental.

Ho ha avançat en una carta als veïns del municipi mallorquí que ha llegit al ple d'aquest dijous després de cinc anys i quatre mesos com a batle i 14 anys com a regidor.

Apesteguia, que continuarà al Parlament i com a coordinador de Més per Mallorca, s'ha referit al «mal clima» que es va viure a l'Ajuntament entre finals del 2023 i finals del 2024. «Sent honestos: hi va haver molt mal ambient», assenyala a la carta.

«Molts ciutadans ens vàreu traslladar que sentíeu haver rebut un tracte inadequat, parcial, desconsiderat i poc professional per part de persones que, com a treballadores públiques, tenien l'obligació de servir amb cortesia, eficàcia, imparcialitat i diligència», reconeix.

L'encara primer edil afirma que tant ell com l'equip de govern varen intentar mediar en aquesta situació fins que també varen acabar sent «víctimes d'aquesta dinàmica» i els que havien d'ajudar a impulsar el bé de la ciutadania els «boicotejaven».

Apesteguia reconeix que no va saber què fer i que va «acabar caient en una pou molt fosc». La situació va empitjorar entre octubre i desembre del 2024, moment en què es va arribar a pagar amb retard factures i nòmines. «L'angoixa ja era constant i anar a l'Ajuntament era una càrrega insuportable», admet.

Després d'estar en tractament psiquiàtric i psicològic, se li va diagnosticar depressió ansiosa amb atacs d'ansietat puntuals que, amb teràpia i medicació, va poder anar superant.