Apesteguia demana a Prohens si està d’acord amb les retallades que inclou l’acord PP-Vox al País Valencià

El coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha lamentat aquest dimarts que el Govern de Prohens hagi celebrat el pacte pressupostari entre PP i Vox a les Corts Valencianes que inclou atacs a la llengua, els sindicats, la igualtat o la supressió de les polítiques per a lluitar contra el canvi climàtic després de la terrible Dana en la qual van morir 227 persones.

«Ahir el senyor Sagreras va dir: 'L'acord per als pressupostos a València obre noves portes i el PP de Balears comparteix algunes mesures'. Aquest és el camí a seguir?», ha demanat el coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

En aquest sentit, Apesteguia ha demanat a Prohens si està d’acord amb les mesures que inclou l’acord PP-Vox al País Valencià com són: retallar de manera significativa el pressupost de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i les subvencions a la promoció del català, reduir significativament les subvencions a sindicats, o reduir significativament les subvencions a chiringuitos ideològics, «aquesta és molt graciosa, sobretot venint d’un partit que va voler muntar una Oficina de Persecució Lingüística amb 750.000 euros o que als pressupostos de 2025 va presentar esmenes demanant 75.000 euros a la Reyal Acadèmi de sa Llengo Baléà, a Plis Educación, el grupo Acción Balear i a la Fundación Jaume III».

També si està d’acord amb reduir significativament les subvencions en igualtat, escometre la retallada més gran de la despesa en cooperació al desenvolupament en la història del País Valencià, d'un 40%, suprimir les polítiques contra el canvi climàtiques derivades de la declaració d'emergència climàtica de l'any 2019 pel Parlament Europeu, «això tan miserable després de la Dana».

«El senyor Sagreras ahir tractava d’estadista el senyor Mazón, que s’ha de tenir fetge. Però ahir també llegíem aquest titular: 'Vox avança que els pressupostos estan complicats a Aragó i Múrcia i els descarta a Extremadura, Castella i Lleó i Balears'. Tanta indignitat per acabar rebent carabasses?», ha ironitzat Apesteguia.

«Els pressupostos són un mitjà, no un fi, i no tot val per aprovar-ne uns. No puc acabar la meva intervenció sense dir: molta força, País Valencià i Mazón, dimissió», ha conclòs el coordinador general de Més per Mallorca.