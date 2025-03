Més per Palma presenta al·legacions contra l’Ordenança Cívica del PP i Vox: «Quan falten solucions, sobren sancions»

Més per Palma ha presentat la seva al·legació demanant la retirada de l’Ordenança Cívica que impulsen el PP i Vox. La formació denuncia que aquesta proposta no vol resoldre conflictes reals, sinó construir una ciutat més excloent, menys lliure i al servei d’una minoria. «No és una norma de convivència, és una eina per a castigar la pobresa i els que defensen la justícia social», ha denunciat Neus Truyol, portaveu de Més per Palma.

«Quan falten solucions, sobren sancions» Denuncien que l'Ordenança del batle Jaime Martínez no ofereix cap mesura per ajudar les persones sense llar ni per a garantir drets socials, però sí preveu multes de fins a 3.000 euros per dormir al carrer, expressar-se políticament o jugar a una plaça. «Quan no tens política social, et queda la repressió. Aquesta ordenança no millora la convivència, la castiga», ha afirmat Truyol. Així, Més per Palma assenyala que l’Ordenança: · Criminalitza la pobresa i converteix en sancions el que hauria de ser atenció i suport. · Impedeix la protesta democràtica i l’expressió artística a l’espai públic. · No inclou cap mecanisme de mediació, només castiga.