Més per Menorca fa una crida als partits per a donar prioritat als residents en la compra d'habitatges

Després de mig any de la seva presentació, arriba al Parlament de les Illes Balears el moment de votar la proposició de la Llei per a la Prioritat dels Residents en l’Accés a l’Habitatge. Al ple d’aquest dimarts, 25 de març, de la cambra autonòmica es votarà la proposta de llei que pretén atorgar prioritat als residents en la compra d'habitatges, amb l’objectiu, assenyalen des de Més per Menorca, «d’aturar la pujada dels preus conseqüència de la gran allau de compres de propietats per part de fortunes estrangeres».

La proposta de Més per Menorca estableix que, en zones declarades en emergència residencial, durant els primers dos anys des que un habitatge es posa a la venda, només podran adquirir-la persones que acreditin un vincle econòmic (contracte de treball indefinit) o un vincle social prolongat (residència de quinze anys). Si després d'aquest període l'habitatge no s'ha venut, durant els següents dos anys podran comprar-la aquells que tinguin un vincle social simple (residència de sis anys). Passats aquests quatre anys, la venda s'obriria a qualsevol persona. A més, mentre estigui vigent la declaració d'emergència residencial, també quedaria prohibida la venda d'habitatges a empreses. El portaveu de Més per Menorca al Parlament, Josep Castells, ha destacat la importància d'aquesta iniciativa: «Tenim damunt la taula una proposta que podria revolucionar la situació de l'habitatge d'aquestes illes, sempre que la resta de partits vagin per feina». Castells ha subratllat que la proposta està fonamentada jurídicament i és completament aplicable, desmuntant així les excuses basades en el fet que pot contradir la legislació europea. «Si la llei tira endavant recuperarem el dret dels illencs a viure a casa seva», ha afirmat. A més, el diputat ha relatat que «ja està bé de veure els pobles i ciutats plens de cases i pisos buits, tancats durant tot l’any, que van agafant pols i que només s’obren durant dues setmanes d’estiu, mentre els residents que volen viure aquí no troben una llar i es veuen obligats a cercar el seu futur en un altre territori». Castells ha explicat que les conseqüències també recauen sobre l’economia local: «També queden deserts els carrers, els comerços, això implica supressió de llocs de feina i empreses que tanquen». En aquest context, Castells ha fet una crida als altres partits polítics perquè donin suport a la proposta i defensin els interessos dels residents de Menorca i de la resta de les Illes Balears: «En aquesta votació, veurem qui està realment al costat dels residents i qui no». El portaveu menorquinista ha conclòs que «és el moment que tots els grups parlamentaris demostrin el seu compromís amb els ciutadans d'aquestes illes, que és a qui ens devem».