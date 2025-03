Armengol, ratificada secretària general del PSIB, crida a «la unitat de l'esquerra» per a «tornar a vèncer el 2027»

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha cridat «la unitat de l'esquerra política i social», així com també «de tots els demòcrates» per a «tornar a convèncer i vèncer el 2027».

Així s'ha pronunciat la també presidenta del Congrés espanyol a la cloenda del XV Congrés del PSIB-PSOE, celebrat aquest cap de setmana a Platja de Palma, i en què la nova Comissió Executiva ha comptat amb el suport del 90,4% dels delegats. D'aquesta manera, Armengol, que porta des del 2012 al capdavant del PSIB-PSOE, continuarà com a líder dels Socialistes de les Balears.

El PSIB aquesta nova etapa amb un renovat projecte polític, aprovat per unanimitat dels delegats, i sorgit d'un procés que la secretària general ha resumit així: «Hem tornat a somiar junts i els somnis es fan realitat», per tant són propostes que «dins de dos anys seran publicades al BOIB», ja que confien a «recuperar les institucions».

Pel que fa als reptes de futur, Armengol ha identificat l'habitatge com a principal problema de les Balears, i en aquest sentit, ha recordat que aquest dimarts es debat al ple del Parlament una Proposició de Llei del Grup Socialista per a declarar les Illes zones tensionades i limitar els preus del lloguer a través de l'aplicació de la llei estatal d'habitatge.

Sobre aquesta iniciativa, la secretària general s'ha demanat «quina raó pot tenir el PP per a no voler aplicar una normativa que és constitucional, que és garantista per als petits propietaris i que garanteix que moltes famílies puguin tenir un lloguer digne; que diguin per què no la volen aplicar i quina raó hi ha amagada, perquè és una cacicada i una irresponsabilitat no aplicar-la a les Illes».

Per això, ha demanat a l'actual presidenta del Govern, Marga Prohens, el vot a favor de la llei «en nom de tots els joves, llogaters, gent gran, de tot el món». A més, ha anunciat que «si aquest dimarts no la voten a favor», serà la primera llei que els Socialistes de les Balears aprovaran el 2027, si governen. ¡

Armengol també ha augurat que «d'aquí dos anys» tendran «una feina», i en aquest sentit, ha anunciat que quan tornin a governar «l'Impost del Turisme Sostenible (ITS) tornarà a servir per a fer política d'habitatge públic». De la mateixa manera, conscient que amb el PP i Vox el problema de l'habitatge «està empitjorant a les nostres illes», ha proposat un gran pacte social per l'habitatge i que el 30% del parc d'habitatge sigui de protecció pública.

La falta d'habitatge té segons Armengol una dificultat afegida a les Balears, la demografia creixent i ser una economia que ha assolit quotes de saturació turística. Davant això, ha reivindicat que «qui més ha protegit el territori, fet parcs naturals, protegit parcs marins, limitat creixements urbanístics, desclassificat urbanitzables, la llei del canvi climàtic, la llei en contra dels plàstics, la limitació de vehicles a Formentera, la reserva de la biosfera, els plans territorials que han disminuït el creixement, la primera ecota pensant en els treballadors, és el Partit Socialista».

En matèria turística, Armengol també s'ha referit a la negociació del conveni d'hostaleria: «Continuarem reclamant als empresaris que augmentin els salaris als treballadors»

La secretària general s'ha referit així mateix a la necessitat d'enfortir els serveis públics, i ha defensat que «la política fiscal és necessària per a tenir més benestar per a la gent, i per això és obligat que la gent que més té pagui més, per a garantir l'educació pública, la sanitat, els serveis socials i els drets de la ciutadania». Això s'aconsegueix, amb «més inversió en educació i sanitat, perquè les llistes d'espera s'estan disparant i és una vergonya absoluta».