Armengol, Illa, i Puig reivindiquen el federalisme com a resposta a l’extrema dreta

La secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, el primer secretari del PSC i president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, i l'expresident de la Generalitat Valenciana i exsecretari general del PSPV, Ximo Puig, han coincidit en la importància del federalisme com l'«única manera» d'enfortir Europa en el moment «complex» actual a nivell internacional.

Així ho han assenyalat aquest divendres a Palma a l'acte previ al XV Congrés del PSIB-PSOE on s'ha celebrat un diàleg sobre l'eix mediterrani en el marc de la Unió Europea.

Durant el debat, Illa ha remarcat la importància d'Europa en el moment actual que ha qualificat de «canvi històric» i que «demana alçada de mires i treballar per a reforçar Espanya i Europa». A parer seu, l'única manera d'enfortir Europa és a través del federalisme i de «respectar les diferències».

«El món està canviant molt ràpidament en només 100 dies i l'única resposta possible davant aquests canvis és Europa, com un espai que genera positivitat, en règim d'alliberament, amb una qualitat democràtica molt millor que qualsevol altre lloc al món i amb un bon estat del benestar», ha indicat.

Armengol i Puig han dit compartir aquest punt de vista, afegint que cal «més Europa que mai» i que «no hi ha futur sense una Europa forta».

«L'Europa que funciona és la que distingeix les singularitats pròpies de les regions i dels petits països», ha apuntat Armengol, alhora que ha considerat que l'actual Govern espanyol és «el més federalista de la història».

Igualment, l'exsecretari general del PSPV ha recordat que és des d'Europa que «ha nascut la democràcia». «El projecte més il·lusionant que hauríem d'enaltir és Europa i les seves arrels culturals, que són inclusives», ha afegit.

Per a la secretària general del PSIB, cal fer una política «rigorosa, sòlida i amb contundència», una forma de governar que «desgraciadament», no es dona al País Valencià ni a les Illes Balears on governa el PP.

També Puig ha compartit aquest discurs i ha reclamat un «esforç global» per apostar pels acords sense oblidar que «normalitzar l'extrema dreta és normalitzar la barbàrie».

Durant el debat, han coincidit a defensar la llei d'habitatge estatal, remarcant que cal intervenir el mercat, i han criticat el rebuig del PP a la condonació del deute de les comunitats autònomes.

Menors migrants

La secretària general del PSIB ha carregat contra el rebuig del Govern de les Illes Balears a l'acord del Govern espanyol i Junts per a reformar la llei d'estrangeria per al repartiment de menors migrants no acompanyats.

Per a ella, dir que les Balears no poden acollir 59 migrants és «humanament indigne» i «una vergonya».

«No és possible dir que Balears és de les comunitats més riques, que podem superar els 17 milions de turistes i que no volem que ens treguin el deute, però no podem acollir 59 menors», ha recriminat, demanant «per què, per què són africans?».