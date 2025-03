El PSOE Palma exigeix al batle que deixi d’aparcar el vehicle oficial a la zona per a vianants de la plaça Santa Eulàlia

El PSOE Palma ha presentat una proposició a la Junta Municipal del Districte Centre on es demana que el batle, Jaime Martínez (PP), retiri el seu cotxe oficial de la plaça de Santa Eulàlia. «És freqüent que el vehicle de batlia estacioni a la plaça, un espai que està destinat en exclusiva als vianants. No hi ha cap reserva d’estacionament allà on aparca de forma habitual, tal i com hem pogut comprovar en diferents ocasions», denuncia el PSOE. Cal recordar que els vehicles de batlia compten amb una reserva d’espai per a ús exclusiu al carrer Palau Reial.

«És inaceptable que el batle aparqui en una zona per a vianants on la ciutadania no hi pot estacionar. Tothom ha de complir les normes, el batle inclòs, no es pot aparcar en una zona destinada als vianants. Com pot demanar a la ciutadania que acati la normativa si ell no ho fa? Té un aparcament per al seu cotxe i no l’empra, no s’entén», ha afirmat el portaveu del PSOE a l’Ajuntament, Xisco Ducrós. Per tot això, presentaran una proposició on s’insta al batle a desistir d’aquesta mala pràctica i retiri el vehicle oficial de batlia de la zona de vianants de la Plaça Santa Eulàlia. El PSOE ja va denunciar que el batle es compràs un nou vehicle d’alta gama marca Lexus per 61.700 euros. «Al batle només li preocupa la seva mobilitat, no la de la resta de la ciutadania», ha afirmat el portaveu adjunt, Francesc Dalmau.