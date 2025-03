Pilar Bonet admet el desfalc i l'atribueix a una addicció

L'exconsellera insular d'Hisenda amb el PP Pilar Bonet ha admès les acusacions de desfalc que se li imputen durant la seva etapa en una empresa privada i ho ha atribuït a un trastorn addictiu de què està sent tractada.

Ha estat en una declaració voluntària davant del Jutjat d'Instrucció que porta la causa i s'hauria produït fa unes dues setmanes. Segons ha pogut saber Europa Press, durant la declaració es va avançar en un acord en virtut del qual Bonet es presta a col·laborar amb la Justícia en l'esclariment dels fets, cosa que en el futur podrà ser tengut en compte com a atenuant.

En la compareixença davant l'instructor, la que també va ser regidora a l'Ajuntament de Llucmajor ha aclarit que està sent tractada d'una addicció que la du, entre altres comportaments, a fer compres compulsives.

Pilar Bonet va dimitir del seu càrrec com a consellera insular d'Hisenda el 9 de febrer del 2024 al·ludint inicialment a motius personals. Poc després, però, es va tenir coneixement que darrere de la dimissió es trobaria una possible vinculació amb un desfalc milionari a l'empresa privada de handling on havia treballat durant dues dècades.