El Parlament insta el Govern a reforçar la llengua de signes a les escoles i al sistema de salut

La comissió d’Assumptes Institucionals i Generals del Parlament ha aprovat per unanimitat la proposició no de llei (PNL) de Més per Mallorca que insta el Govern a visibilitzar i afavorir la llengua de signes en tots els àmbits de la vida, mostrar la realitat de la llengua de signes, com una llengua pròpia més del país, prestar els suports necessaris en llengua de signes i a incorporar auxiliars de conversa sordes a les escoles, així com a garantir la inclusió, a través dels suports necessaris, de les persones sordes a l’IBSalut.

Hi ha uns 70 milions de persones sordes en tot el món i devers 15.300 persones residents a les Illes Balears que presenten alguna discapacitat auditiva. Per a elles, la llengua de signes facilita el seu desenvolupament lingüístic, social i afectiu i els permet, de forma justa i inclusiva, viure. Tanmateix, «com moltes llengües minoritàries, les llengües de signes han estat molt de temps marginades i relegades a l’ús personal», ha explicat la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon. «L’accés precoç a la llengua de signes i als serveis amb aquesta llengua, és vital per al creixement i desenvolupament de les persones sordes. És fonamental acabar amb la marginació de la llengua de signes i preservar-la com a part de la diversitat lingüística i cultural i afavorir-la com a eina d’inclusió», ha defensat Ramon.

Davant aquesta realitat, el partit ecosobiranista va registrar una PNL per a potenciar l’ús de la llengua de signes i lluitar contra la marginació històrica que ha patit. La proposta, que ha estat aprovada per unanimitat, insta el Govern a visibilitzar i afavorir la llengua de signes en tots els àmbits de la vida per afavorir el creixement i desenvolupament de les persones sordes, i a mostrar la realitat de la llengua de signes, com una llengua pròpia més del país, que satisfà les necessitats comunicatives entre persones sordes, alhora que pot ser un vehicle de comunicació lingüística per a tothom.

La PNL també insta a prestar els suports necessaris en llengua de signes a les escoles per a garantir la inclusió de les persones sordes i sordcegues i incorporar-hi, gradualment, auxiliars de conversa sordes, així com a garantir la inclusió, a través dels suports necessaris, per les persones sordes a l’IBSalut.