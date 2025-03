El PSOE Palma denuncia que l’equip de govern vol retallar un 15 per cent l’import de les ajudes a l’escolarització

El PSOE Palma denuncia que l’equip de govern del Partit Popular ha rebaixat l’import de les ajudes municipals a l’escolarització d’infants de la xarxa complementària d’escoletes en un 15 per cent en un moment de màxima necessitat. Així, redueixen la quantia en més de 65.000 euros, ja que passa de 450.000 euros a 383.333 euros. «No s'entén que, en un moment com l’actual, una subvenció que arriba a tantes famílies baixi en lloc de pujar», ha afirmat el portaveu del PSOE a Cort, Xisco Ducrós.

La formació reclama que s’incrementi la quantia de la subvenció i arribi, com a mínim, als 450.000 euros que va deixar l’anterior govern. A més, es demanarà que surti quan abans millor perquè les famílies puguin cobrar les ajudes abans que acabi el curs. Per últim, el PSOE també sol·licitarà que, aquest estiu, es recuperi la convocatòria específica d’ajudes per a la temporada de vacances que es va eliminar l’any passat.

«L’Ajuntament ha d’estar devora de les famílies, aquestes ajudes són ben necessàries. Per això creiem necessari que es modifiquin. Són 65.000 euros més, Gesa ha costat 80 milions. Les prioritats del batle i de l’equip de govern estan ben clares, donen l’esquena a les famílies», ha afirmat Ducrós.