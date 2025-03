'Triam lluitar' és el lema elegit pel PSIB-PSOE per al 15è Congrés, que inauguraran Pedro Sánchez i Francina Armengol

El PSIB-PSOE celebra aquest cap de setmana, 22 i 23 de març, el 15è Congrés autonòmic a l’Hipotels Convention Center de Platja de Palma, amb el lema 'Triam lluitar'. Així ho ha anunciat el coordinador del congrés i secretari d’Organització, Cosme Bonet, qui ha avançat que serà «un congrés d’idees, que tendrà per objectiu recuperar la confiança de la ciutadania per liderar una nova majoria progressista el 2027».

Segons ha explicat Bonet, el lema triat és «una convidada a la societat a aixecar-se i mobilitzar-se, juntament amb el PSIB-PSOE, per a conquerir nous drets i avanços, però també per blindar tot allò que s’ha aconseguit al llarg de la democràcia, perquè assumptes que pensàvem que mai més es posarien en dubte, tornen a ser qüestionades i posades en perill per la ultradreta i per la dreta que la blanqueja».

Es tracta d’un congrés que arriba en un «moment d’amenaça d’una onada reaccionària mundial disposada a arrasar amb tots els drets i llibertats aconseguits durant anys, fins i tot amb la mateixa democràcia», afavorida per «un Partit Popular i una presidenta del Govern que sortegen aquesta onada en lloc d’aturar-la, posant en perill drets, territori i polítiques que va costar molt aconseguir i activar, moltes d’elles amb el vot en contra del PP».

Davant aquesta amenaça, Bonet ha remarcat que «els socialistes triam lluitar, perquè està en perill l’accés a l’habitatge i un parc públic d’habitatge que estava en marxa i s’ha aturat; l’activació dels límits a la pujada dels preus del lloguer que a altres llocs funciona i aquí es desaprofita; la retirada del mercat del lloguer turístic de quasi 9.000 places que caduquen, i el PP ho està desaprofitant; els drets dels treballadors i les treballadores, amb un PP que els oblida i que s’oposa a millorar jornada i salaris; col·lectius com l’LGTBI, les víctimes del franquisme o les dones i la lluita contra el canvi climàtic, la llengua pròpia, els serveis públics».

Aquesta elecció per lluitar, el PSIB-PSOE la vol fer de la mà d’una societat civil «que està activa i que resisteix davant cada atac de la dreta i la ultradreta, com hem vist amb les manifestacions de l’Obra Cultural Balear, les accions del GOB i el Fòrum de la Societat Civil, de les protestes per l’habitatge i de la lluita sindical permanent».

Precisament, aquest camí conjunt amb la societat civil s’ha fet també per a elaborar la ponència marc, el full de ruta del PSIB-PSOE per als pròxims anys.

«Això és el que oferim, diàleg i solucions compartides, renovant el nostre contracte social amb la ciutadania cada dos anys, ara, amb el congrés del partit, i després, amb la Conferència Política i el programa electoral que aplicarem a partir del 2027», ha concretat Bonet. La militància ja ha debatut la ponència en les seus de totes les agrupacions socialistes de les illes, i s’han presentat més de 500 esmenes per a enriquir-la.

El projecte continuarà sent liderat per la secretària general, Francina Armengol, qui serà proclamada novament en el càrrec en el congrés d’aquest cap de setmana, en el qual participaran més de 230 delegats i delegades i més de 170 convidats i convidades.

Amb aquest esdeveniment, el PSIB-PSOE també estrena nova imatge, incorporant les Illes Balears en el logotip oficial, deixant clar que «per als socialistes la ciutadania de les Illes va primer».

Pedro Sánchez, Francina Armengol, Salvador Illa, Ximo Puig i Alícia Homs

Una novetat en el Congrés d’enguany és que començarà divendres, amb un acte previ, centrat en la força de l’eix mediterrani en el marc de la Unió Europea, amb un diàleg entre la secretària general, Francina Armengol, el president de la Generalitat de Catalunya i primer secretari del PSC, Salvador Illa, i l’expresident de la Generalitat Valenciana i exsecretari general del PSPV, Ximo Puig. L’acte estarà moderat per l'eurodiputada, Alícia Homs.

Dissabte matí, començarà de forma oficial el 15è Congrés, en un acte d’inauguració que comptarà amb la presencia i la intervenció del secretari general del PSOE i president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, i de la secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol.

Després, a porta tancada, hi haurà el debat i votació de l’informe de gestió de la Comissió Executiva sortint, i l’horabaixa, el debat en comissió del full de ruta que plantejam per als pròxims anys, perquè com els comentava abans, això és el que a nosaltres ens interessa: el debat, les idees i les propostes per oferir una alternativa de futur a les Illes Balears.

Paral·lelament, dissabte horabaixa hi haurà organitzades diverses activitats per a fomentar el debat i la reflexió entre la militància, amb una sèrie de diàlegs sobre:

1) Finançament, amb la secretària d’Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i el conseller del Banc d’Espanya, Carles Manera.

2) Igualtat, amb la secretària d’Estat d’Igualtat, Aina Calvo, i la diputada del PSIB-PSOE al Congrés, Milena Herrera.

3) Habitatge, amb Cristina Llorente, presidenta de Palma XXI, i Virgilio Moreno, batle d’Inca.

4) Política Internacional, amb l’expresident del Parlament Europeu i exministre de Transports, Enrique Barón, i el senador socialista Pere Joan Pons.

5) Taller sobre comunicació amb la secretària d’Economia i Transformació Digital del PSOE, Enma López.

Diumenge, tendrà lloc la cloenda del Congrés, amb la proclamació de la nova Comissió Executiva i la resta d’òrgans de direcció, la intervenció de la secretària general, Francina Armengol, i la visita d’un membre de la Comissió Executiva Federal.

Per a completar el congrés, hi hairà habilitada una exposició que retrà homenatge a Xisco Antich, i que comptarà amb imatges destacades de la seva trajectòria, portades, frases seves i una vitrina amb diferents objectes dels sues mandats, com els cartells electorals, comunicats interns, documents històrics i elements històrics. A més a més, hi haurà una edició especial del 'Obrero Balear'.