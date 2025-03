MÉS: «El PP ha convertit l’emergència habitacional en una guerra contra els caravanistes»

En un comunicat signat pels portaveus de Més a Palma, Marratxí, Calvià, Andratx i Llucmajor, han alertat de la proliferació d’assentaments a tota l’àrea metropolitana de Palma. Tal com expliquen, «el PP ha convertit l’emergència habitacional en una guerra contra els caravanistes i contra els residents que no arriben a final de mes a causa de l’alt preu dels habitatges».

Segon els portaveus de Més, si es té compte que els preus del lloguer continuen disparats i augmenta la impossibilitat d’accedir a un habitatge a preu just, és evident que cada vegada més persones es veuran forçades a viure en caravanes.

«Aquesta situació ja no és puntual, sinó que s’ha convertit en una realitat estructural a l’àrea metropolitana de Palma», expliquen. Punts on s’han detectat assentaments de caravanes: Palma; el parc Mediterrani (devora escola Nova Cabana) a Marratxí; el pàrquing de Bendinat, Magaluf (antiga ITV) i la Platja del Toro a Calvià; la zona pròxima a l’Ajuntament a Andratx; i el Camí de Son Noguera a Llucmajor.

«Aquesta situació no és cap casualitat, és la conseqüència directa de la inacció del PP. No regulen el preu del lloguer, no garanteixen un habitatge públic. I ara, en lloc de cercar solucions reals, volen multar les persones que no tenen cap altra opció que viure en una caravana», ha denunciat Neus Truyol, portaveu de Més per Palma.

Davant aquesta situació, la resposta del batle de Palma, Jaime Martínez, no ha estat crear més habitatges assequibles, sinó impulsar una ordenança cívica que castiga les persones que viuen en caravanes amb multes de fins a 1.500 euros. «L’Ordenança (In)cívica del PP no millora la convivència, només expulsa les persones que fan nosa al seu model de ciutat elitista. No soluciona problemes, només els canvia de lloc», ha explicat Truyol.

"La manca d’habitatges assequibles ha convertit els assentaments de caravanes en una realitat creixent a tota l’àrea metropolitana"

«A Calvià, el lloguer és un luxe i cada vegada més treballadors es veuen forçats a viure en caravanes. El PP ignora el problema i només protegeix l’especulació. En lloc de garantir un habitatge digne, n’expulsa els residents i empitjora la situació», ha criticat Rafel Sedano, portaveu de Més per Calvià.

A Marratxí, aquesta situació s’ha convertit en una realitat que no es pot ignorar. «No podem oblidar que aquesta gent no viu en caravanes per gust, sinó perquè la manca d’habitatge és un dels principals problemes que ens ocupen. Fent-los fora de Palma únicament es trasllada el problema a un altre indret. L’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Marratxí ja s’hauria d’haver posat en contacte amb la gent que hi habita per informar-los que tenen dret a estar empadronats al municipi i per demanar-los quines són les seves necessitats», ha assenyalat Aina Amengual, portaveu de MÉS per Marratxí.

A Llucmajor, la situació també és alarmant, i la manca d’habitatges assequibles ha empès moltes persones a cercar alternatives precàries. «No podem castigar qui es veu forçat a viure en caravanes o en infrahabitatges a causa de l’especulació urbanística i de la manca d’un habitatge digne. Instam a les administracions a garantir aquest dret i a abordar les causes de la crisi habitacional», ha denunciat Oriol Gómez, portaveu de Més per Llucmajor.

A Andratx, el creixement dels assentaments de caravanes també és evident. «El PP permet que el mercat immobiliari expulsi els nostres veïns i veïnes, però quan la gent cerca alternatives, l’única resposta que ofereix és la repressió i la persecució. Això no és una política d’habitatge, és una política d’expulsió», ha conclòs Ruth Mateu, portaveu de Més per Andratx.