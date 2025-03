MÉS planteja que la limitació de vehicles s’acompanyi d’una taxa per als vehicles no matriculats a les Balears

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha assegurat que la limitació d’entrada de vehicles a l’illa ha de venir acompanyada de la implementació d’una taxa que sigui d’aplicació als cotxes no matriculats a les Illes Balears. Segons Alzamora, la creació d’aquesta taxa ja plantejada per la formació i rebutjada pel PP l’any passat, serà una de les propostes que MÉS registrarà en la fase de consulta prèvia per a l’elaboració de la Llei de Mobilitat Sostenible. Una iniciativa que a parer d’Alzamora, «arriba tard per la desídia del PP que durant els primers dos anys de legislatura ha dilatat l’adopció de mesures concretes amb l’objecte de reduir els embossos a les carreteres, acabar el caos circulatori i pal·liar el col·lapse derivat de la massificació».

De fet, Alzamora ha recordat que MÉS ja va plantejar una iniciativa, primer al Consell i després al Parlament, que en ambdós casos no va prosperar pel vot en contra del PP: «D’haver prosperat aquest estiu ja es podria restringir l’entrada de cotxes. Ara, en canvi, haurem d’esperar com a mínim el 2027. Tot perquè el PP està més interessat a alimentar un relat en el qual no hi creu que no en posar-hi solucions». De fet, el portaveu ha manifestat que «en realitat el PP només fabrica titulars com a resposta al malestar de la ciutadania, però en realitat no adopta mesures». Així ha recordat que fa més d’un any el govern de Llorenç Galmés també va anunciar una reducció en el sostre de places turístiques: «Tot ha quedat en un anunci».

Ara, però, Alzamora demana a Galmés «celeritat i diligència» amb tots els tràmits i ha reclamat «valentia». Per a ell, la qüestió més important no és l’aprovació de la llei sinó el seu desenvolupament: «Si el PP només vol una operació de maquillatge que no compti amb nosaltres. L’Estudi de Càrrega és clar i apunta que sobren 122.000 cotxes. El desplegament de la llei ha de contemplar mesures efectives i no aprovar un text que quedi en paper banyat».

En aquest sentit i respecte a l’aprovació de la Llei i també el seu desplegament, Alzamora ha assenyalat: «El nostre vot és imprescindible perquè Vox ja ha anunciat el seu rebuig. Així que condicionarem el nostre suport a mesures complementàries i concretes».