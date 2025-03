El Pi denuncia un «greu atac a l’esport base de Mallorca»

El coordinador general d’El Pi-Proposta per les Illes, Joan Miralles, ha denunciat una situació que posa en risc l’esport base a Mallorca. La Inspecció de Treball ha imposat una sanció de 9.000 euros al Bàsquet Inca arran d’una denúncia anònima, al·legant que dos entrenadors no estaven donats d’alta cinc mesos abans de la inspecció.

Miralles ha expressat la seva preocupació per l’impacte d’aquesta sanció en els clubs esportius de base, que sovint compten amb entrenadors i voluntaris que col·laboren de manera altruista i reben petites compensacions per cobrir despeses. Segons Miralles, exigir contractes laborals i cotitzacions en aquests casos incrementaria els costos dels clubs, fent que moltes famílies no puguin permetre’s que els seus fills practiquin esport.

«És incomprensible que només a Mallorca s’apliqui aquesta normativa de manera tan estricta. Els 6.000 milions d’euros que pagam cada any a l’Estat no són suficients per evitar aquesta discriminació?», assegura Miralles.

El coordinador general d’El Pi ha exigit a la ministra de Treball, Yolanda Díaz, així com als membres de la seva coalició (com Més per Mallorca) i al PSOE, que modifiqui immediatament aquest criteri. També ha demanat que es considerin compensacions econòmiques per als clubs d’esport base per evitar la desaparició d’aquesta part essencial de la societat.

«El sistema d’inspeccions actual genera greuges comparatius, ja que només es força a assegurar els entrenadors als clubs inspeccionats. Això crea inseguretat i tensions. Cal trobar una proposta de consens entre els clubs i les institucions per protegir l’esport base i les famílies que en depenen», ha conclòs Miralles.