PSIB, Més per Mallorca i El Pi acusen el PP del Consell d’assumir els postulats de l’extrema dreta

Representants dels tres partits de l’oposició al Consell de Mallorca (PSIB, Més per Mallorca i El Pi) han llegit aquest dijous un manifest que inicialment havia de ser una Declaració Institucional del Ple de la institució insular amb motiu del Dia de la Dona que ha tengut lloc aquesta setmana. No obstant això, la negativa de PP i Vox, a tramitar la declaració ha derivat en la lectura d’un manifest que ha comptat amb la participació de representants de les tres formacions.

Els tres partits han lamentat l’actitud del PP que, una vegada més, «ha acabat cedit als postulats dels seus socis». De fet, les tres mateixes formacions ja van denunciar una situació semblant el passat 25 de novembre amb motiu del Dia Contra l’Eliminació de la Violència envers les Dones. També en aquella ocasió el pacte PP-Vox va impedir una Declaració Institucional.

En aquest sentit, la portaveu del PSIB-PSOE, Catalina Cladera, ha asssegurat que «els tres partits de l’oposició llegim un manifest que hauria de ser una declaració institucional, però que no ho és pel boicot de la ultradreta, i la covardia del PP que es despenja del manifest per por a les represàlies dels seus socis». Segons Cladera, «és indigne que el compromís de la institució insular en la defensa de la Igualtat i el posicionament radical en contra de la violència masclista s'hagi de fer d'aquesta manera, fora de la sala de plens».

En termes semblants s’ha pronunciat la consellera de Més per Mallorca, Rosa Cursach. La consellera ha remarcat que «és molt trist que el Partit Popular no es vulgui sumar a la lectura d'aquest manifest, prefereix aliar-se amb els masclistes i seguir fent passes enrera en polítiques feministes. És una llàstima que no poguem consensuar una Declaracio Institucional pel 8M, per aixo llegim aquest manifest. Cursach també ha lamentat la progamació organitzada pel PP a les diferents institucions. El PP confon el 8 de març amb el mes de la Verge Maria».

Finalment, el portaveu d’El Pi, Toni Salas, ha assenyalat que «sempre hem d’arribar a una igualtat real entre homes i dones i no entenem com el Partit Popular no s’ha sumat a aquest manifest del Dia Internacional de la Dona. No volen enfadar Vox i per això s’estimen més no fer cap declaració institucional. Sigui valent, senyor Galmés i faci una passa endavant per aconseguir una igualtat real».