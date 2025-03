El PP proposa declarar Bé d’Interès Cultural les modalitats de caça tradicional de Mallorca

El Grup Popular al Consell de Mallorca ha presentat una moció per a instar la institució insular a declarar Bé d’Interès Cultural (BIC) les «quatre modalitats de caça tradicional de Mallorca: la caça amb cans eivissencs, la caça de tords a coll, la caça de la perdiu amb reclam i bagues, i la caça de cabres amb cans i llaç».

El portaveu adjunt del Grup Popular, Bernat Vallori, ha destacat que «aquestes pràctiques formen part de la nostra identitat i cultura, i han estat transmeses de generació en generació com a exemple d’una relació equilibrada i respectuosa amb el medi ambient». Segons Vallori, «mantenir aquest patrimoni no és només una qüestió de tradició, sinó també de sostenibilitat i de protecció d’un coneixement històric vinculat a la gestió del territori. Són pràctiques regulades, sostenibles i compatibles amb la conservació dels ecosistemes. S’han de reconèixer i protegir com es mereixen», ha conclòs Vallori.