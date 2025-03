El Partit Popular i Vox han impedit l’admissió a tràmit de la proposició de llei de Més per Mallorca per a crear un impost a les grans superfícies comercials. Amb aquest impost, similar als aprovats a Aragó, Navarra, Catalunya, Canàries i Astúries, MÉS cercava «compensar les externalitats negatives de la implantació de les grans superfícies comercials, específicament pel que fa a l’ocupació de territori, la mobilitat i la transformació urbana, a més d’una clara competència deslleial al petit comerç, que no té la capacitat ni les infraestructures de què disposen els grans establiments», segons el portaveu parlamentari, Lluís Apesteguia.

«En lloc d’estar al costat del petit i mitjà comerç i d’apostar per tenir pobles i ciutats mediterrànies amb botigues al servei dels residents, PP-Vox se situen devora els grans centres comercials i la competència deslleial», ha lamentat Apesteguia. En aquest sentit, MÉS recorda que el comerç representa el 10% del PIB balear, amb més de 16.000 establiments oberts i prop de 70.000 llocs de feina directes. «Un comerç que se situa en els centres urbans, configurant el model de ciutat i poble mediterrani, i l’establiment de grans superfícies a les perifèries urbanes, a més de fer desaparèixer el petit comerç dels centres, n’ha modificat l’urbanisme i la mobilitat», expliquen. La proposició de llei contemplava un gravamen de 17 euros per metre quadrat, sobre una base que es calcularia a partir de la superfície corregida de venda, emmagatzematge i aparcament; l’impost tendria caràcter finalista i aniria destinat al foment del comerç urbà, a la promoció del transport públic i a la protecció del medi ambient. Apesteguia ha assegurat que l’impost proposat per Més per Mallorca té tota la solvència jurídica donat que va darrere d’altres comunitats autònomes que tenen una normativa en aquest sentit com Aragó Navarra, Catalunya, Canàries i Astúries i ja sabem què n’han dit els tribunals espanyols i europeus.