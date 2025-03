Més per Mallorca ha criticat aquest dimarts que el Govern no hagi pres mesures per a evitar el col·lapse en la mobilitat aquest any i que l’anunci de mesures de «contenció turística» fet per la presidenta, Marga Prohens, el passat divendres «només inclogui, en matèria de mobilitat, una mesura de recaptació hipotètica, subjecta al vistiplau de la patronal i mai abans del 2026, i cap de limitació».

Així, reclamen la tramitació de la proposició de llei per a crear un impost a les empreses de cotxes de lloguer que varen registrar l’octubre de 2024 i l’aplicació de límits com els que va plantejar amb la proposició de llei per a limitar l’entrada de vehicles a Mallorca del març de 2024 i que el Partit Popular va tombar.

«No es pot reconèixer el col·lapse en la mobilitat i no només anunciar un impost hipotètic i a 2026. No necessitam mesures maquillatge, fa falta posar límits», ha assegurat el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, durant la seva interpel·lació al conseller de Mobilitat, José Luís Mateo.

Davant la manca de resposta per part de Mateo, Rosa ha criticat que l’executiu de Prohens no hagi adoptat cap tipus de mesura i ha recordat que, pel que fa a la creació d’un impost, Més per Mallorca ja va presentar una proposició de llei el passat 7 d’octubre per a crear un impost al les empreses de cotxes de lloguer que encara està pendent de tramitació. «Això sí, un impost per a tots els cotxes, també per als teslas. Perquè li diré una cosa, els cotxes elèctrics i els multimilionaris també col·lapsen», ha puntualitzat Rosa.

En qualsevol cas, el diputat de Més per Mallorca ha criticat que el Partit Popular confongui el debat dels límits de l’illa amb el debat de qui paga els costos ambientals i de mobilitat i que «es pensen que pagant s’acaba el problema. Però no, un impost no resol el col·lapse en la mobilitat. El problema que tenim els mallorquins no és només de fiscalitat, és de falta de límits. Límits a l’entrada de cotxes. Límits al nombre de turistes. Límits al nombre de cotxes de lloguer».

Per això, Rosa ha recordat que Més per Mallorca proposa les dues mesures. «Vostès tenen un impost als rent a cars de dia 7 d’octubre de 2024 pendent de tramitar i tenien una llei de 27 de març de 2024 per a limitar l’entrada de cotxes a Mallorca que vostès varen tombar. Perquè fan falta les dues mesures. Una per a posar límits. L’altra per a finançar el transport públic».