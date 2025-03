El Pi-Proposta per les Illes Balears ha registrat una moció al Consell de Mallorca per a reclamar al Govern una «regulació clara i efectiva» sobre el manteniment dels torrents de Mallorca i de la resta d'illes. La formació denuncia la manca de criteris homogenis en la neteja i conservació d'aquests espais i exigeix una planificació periòdica per a evitar possibles desbordaments i danys materials i personals, com els ocorreguts en episodis recents a diversos pobles valencians i a Sant Llorenç.

Antoni Salas, portaveu d'El Pi al Consell de Mallorca, ha subratllat la importància d'aquesta iniciativa: «No podem continuar amb una gestió irregular dels torrents, on en alguns casos es permet que la vegetació creixi sense control i en d'altres es realitzen neteges de manera indiscriminada i sense criteri. Cal un model clar, unes normes precises i una execució efectiva que garanteixi la seguretat dels ciutadans i el respecte pel medi ambient». La moció presentada per El Pi proposa mesures concretes, entre elles la realització d'un estudi per a avaluar l'estat actual dels torrents i un informe que identifiqui punts negres on hi pugui haver desbordaments en interseccions amb camins municipals i carreteres insulars. A més, es demana dotar la Direcció General de Recursos Hídrics dels mitjans necessaris per a agilitzar les actuacions i establir una planificació clara de neteja periòdica. «Els ajuntaments no poden continuar patint la manca de resposta per part del Govern en aquesta matèria. No pot ser que cada municipi hagi d'anar a remolc d'una decisió arbitrària i sense criteris clars. La seguretat de les persones i la protecció del territori han de ser una prioritat», ha conclòs Salas. De fet, Salas ha visitat, amb la regidora d’El Pi Andratx, Xisca Castell, un torrent del municipi, el qual es troba ple de brutor, branques… en definitiva en molt mal estat. El Pi insta el Govern a consensuar amb els municipis unes directrius comunes per a la conservació i neteja dels torrents i a prioritzar aquestes actuacions per a garantir un manteniment adequat i evitar futures catàstrofes.