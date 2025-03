La Comissió Executiva de Més per Menorca ha creat un nou grup de treball amb l'objectiu de donar resposta a les inquietuds expressades durant el III Congrés del partit amb relació a la igualtat de gènere i el paper de les dones dins l’organització. En aquest sentit, s’ha constituït la Comissió de Feminismes i Pla d’Igualtat, que està encapçalada per la secretària d’Organització, Noemí Garcia, la secretària d’Actes, Marisa Álvarez, i la vocal de Formació, Emma Navarro.

La formació menorquinista ha assegurat que, durant els pròxims set mesos, els esforços del grup es concentraran en l'elaboració d'un Pla d'Igualtat intern per al partit amb l’assessorament de l’experta en polítiques d’igualtat, Marta Sorlí. «No es tracta només de complir amb la normativa vigent, sinó d'afrontar el repte de dissenyar aquest pla de manera participativa, com un procés de formació i aprenentatge per a totes les persones implicades», ha explicat Noemí Garcia.

Segons expliquen des de Més per Menorca, el treball es desenvoluparà en tres fases: una primera fase de diagnòstic per contextualitzar la situació segons l’estructura del partit, una segona fase de formacions dirigides a tots els càrrecs orgànics i institucionals del partit i finalment, l'elaboració del Pla d'Igualtat i dels protocols d'actuació corresponents. «L'objectiu final és entendre profundament què significa el feminisme i com un partit polític ha de ser realment feminista, posant-ho en pràctica en el dia a dia tant dins del partit com a tots els nivells de l'administració pública», ha manifestat Garcia.

Aquest procés, que s'estendrà fins després de l'estiu, inclourà formacions obertes a totes les persones adherides a Més per Menorca amb l'objectiu d'assolir «un compromís extens i ferm» amb la igualtat de gènere. Amb aquesta passa, la formació menorquinista pretén «impregnar els valors feministes entre les files del partit i a tots els estaments als quals forma part».