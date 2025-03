El portaveu de Més per Menorca al Parlament de les Illes Balears, Josep Castells, ha denunciat en roda de premsa el que qualifica com «el principi d’un nou escàndol del Govern Prohens».

Segons ha explicat Castells, amb l'inici del programa Lloguer Segur, mitjançant la col·laboració público-privada, el Govern de les Illes Balears ha delegat la gestió d’aquest programa al Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, qui ha designat l'empresa privada Portal Balears Inmobiliario SL per recollir dades personals dels llogaters que volen inscriure’s. Aquesta empresa, a través del seu web (portalbalear.com), està recopilant informació altament sensible de milers de ciutadans, com imatges del DNI, declaracions de la renda, nòmines o contractes de lloguer, sense cap tipus de control per part del Govern.

Des de Més per Menorca consideren que «aquesta situació és greu i inacceptable, ja que no hi ha cap garantia que aquestes dades siguin utilitzades únicament per al programa de Lloguer Segur». «Res justifica que el Govern permeti aquesta xapussa que posa en perill la privacitat personal i fiscal dels ciutadans. No hi ha cap seguretat jurídica per als llogaters que volen optar a un habitatge», ha afirmat Castells

El diputat menorquinista ha advertit que el seu partit està estudiant mesures per impugnar aquesta situació davant les autoritats de protecció de dades, amb l’objectiu de garantir els drets i la seguretat de les persones afectades.

Més per Menorca exigeix que es posin en marxa les mesures necessàries per evitar que aquesta pràctica continuï, i que el Govern es responsabilitzi de vetllar per la privacitat i la seguretat de les dades personals de tots els ciutadans.