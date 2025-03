La consellera de Salut, Manuela García (PP), ha assegurat que tots els consentiments informats tornaran a estar disponibles en català el pròxim estiu. Així ho ha anunciat la consellera aquest dimarts al debat d'una interpel·lació en matèria de salut, en què ha recordat que el document de consentiment informat era bilingüe només a l'Hospital Son Espases.

El consentiment acredita l'autorització del pacient a sotmetre's a una intervenció quirúrgica o mètode diagnòstic invasiu, amb coneixement dels riscos o conseqüències, després de rebre'n la informació adequada.

Segons ha explicat, a la resta d'hospitals de l'IB-Salut havia desaparegut la implementació dels consentiments en les dues llengües del sistema informàtic i n'ha responsabilitzat el PSIB. «Vostè era la responsable de la pèrdua de drets lingüístics», ha dit García a la diputada del PSIB Patricia Gómez, exconsellera de Salut.

Cal recordar que el col·lectiu Sanitaris per la Llengua va donar a conèixer que amb la implantació d'un nou sistema informàtic arreu dels centres sanitaris de les Illes Balears havien desaparegut els consentiments informats en català, excepte els de l'Hospital Universitari de Son Espases de Palma, que utilitza un altre sistema.

Sanitaris per la Llengua es va reunir amb la consellera de Salut, Manuel García Romero, el juliol de 2024 per a exigir-li que els consentiments tornassin a estar disponibles en català. García hauria promès a l'entitat que en un termini de dos mesos estarien novament en català. No obstant això, aquesta promesa no s'ha complert i, com ha afirmat la consellera, no serà fins al pròxim estiu que els ciutadans disposaran d'aquests documents en català. És a dir, gairebé un any després.