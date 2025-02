El Conservatori Superior de Música de les Illes Balears ha quedat petit per a acollir el milenar de persones que han assistit a l’acte homenatge a l’expresident del Govern i exsecretari general del PSIB-PSOE, Xisco Antich, entre familiars, amics, companys i companyes de partit i representants de la societat civil.

Una de les intervencions més destacades ha estat la de l’expresident del Govern d’Espanya i exsecretari general del PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero, qui ha confessat que «era un deure com a persona poder proclamar públicament la meva gratitud personal a Xisco, per la seva lleialtat, la seva bonhomia i la seva entrega».

Zapatero ha convidat a tots els assistents a emocionar-se i a fer que el record d’Antich serveixi com a esperança. «Ell ens dona esperança, perquè gràcies a ell sabem algunes coses importants de la vida, com quanta veritat, dignitat, decència, lleialtat hi pot haver en política».

L’expresident espanyol ha traslladat que el record d’Antich el du a dir que comparteix generacionalment amb ell la visió de la nostra democràcia. «El valor de la diversitat, de la pluralitat, la seva estima cap a totes les llengües, la visió republicana de la democràcia, la sensibilitat feminista».

A més a més, Zapatero ha posat el focus en la gran reivindicació d’Antich durant el mandat compartit d’ambdós, com és la millora del finançament autonòmic. «Hi va dedicar hores a convèncer-me, vaig haver d’estudiar-me tot el recorregut del finançament de les illes des de la primera autonomia, va ser el seu gran afany i vam aconseguir un avanç que només té un nom, el de Xisco Antich».

L’altra lloança que ha dedicat Zapatero a Antich ha estat la seva capacitat d’avançar-se al seu temps, especialment en les qüestions relacionades amb la sostenibilitat ambiental, social i turística. «Va ser un avançat al seu temps i va marcar una perspectiva diferent, dedicant tota la seva vida a la política, sent una persona molt educada a qui no se li recorda cap desqualificació o insult, sinó el seu somriure, la seva humilitat i la seva intel·ligència».

Amb tot, l’exsecretari general del PSOE ha demanat a tots els presents «recordem-lo, estimem-lo i recordem que només hi ha dues coses que sobreviuen a la mort: l’amor i la dignitat d’una vida, la de Xisco Antich».

Durant l’acte, que ha duit de títol 'Gràcies Xisco – He fet política conscient que sense el poble no som ningú' ha intervingut també la secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, qui ha recordat que d’aquí poc faria trenta anys que va conèixer a Antich, i de qui ha assegurat que «era la persona més humil i més senzilla que jo he conegut mai, i a la vegada, més gran».

Armengol ha destacat que «sé perfectament que el que més voldria és que el seu llegat, la seva història, la seva forma de viure i d’afrontar la vida fos el que facem cada un de nosaltres».

Per això, la dirigent ha encoratjat a tots els assistents assegurant que «el millor que podríem fer per retre homenatge és fer feina junts perquè el 2027 l’esquerra torni a governar aquesta comunitat autònoma», perquè «ell era un convençut que només des de la unitat de l’esquerra d’aquestes illes ho podem guanyar tot i fer-ho possible».

La secretària general ha fet un repàs de l’enorme llegat polític que deixa Antich, destacant que era ecologista «quan no era tan fàcil ser-ho», feminista «quan no era fàcil que un home es determinés feminista», i que «creia en les classes socials i sabia a qui havia de defensar, per la qual cosa posava als treballadors i les treballadores sempre al davant de tot».

Armengol també ha considerat rellevant el convenciment d’Antich en favor de l’educació, la salut i la memòria, perquè «creia que un poble si no té memòria no té futur». Finalment, ha explicat la seva forma de ser com a dirigent del Partit Socialista, destacant que «era un home de partit, de base, que mai tenia peresa d’anar a qualsevol agrupació perquè li agradava explicar i convèncer».

En nom de la família ha intervingut Tomeu Antich, fill de l’expresident, qui ha relatat com el seu pare «transmetia que per comprendre un problema s’hi ha d’estar a prop, comprendre, viure, estudiar, reflexionar i després, ser tan just com sigui possible, aplicant l’interès general i la política com a eina entesa per transformar la realitat i la vida de la gent».

Tomeu Antich ha contat que el seu pare «estimava les illes, cada una d’elles, i li agradava molt l’eslògan ‘Quatre illes, un país, cap frontera’, perquè deixava clar que el nostre país polític són les Illes Balears».

Del PSIB-PSOE ha remarcat el fet que «el PSIB era la seva família, i allà explicava que per viure en un món just on tothom tengui les mateixes oportunitats, s’ha de treballar per una societat cohesionada i igualitària».

En nom de la societat civil de les Illes Balears, han intervingut Xesca Mas, activista feminista i primera directora de l’Institut Balear de la Dona, qui ha reivindicat el feminisme com «el moviment social més potent, al qual s’acosten els homes més sensibles i bons, i en Xisco Antic era un d’ells».

Mas ha recordat a Antic com «la benevolència en persona», i ha assegurat que la política «necessita persones com ell, per permetre fer polítiques en favor de les dones més empobrides i en situació de vulnerabilitat, com va fer ell».

En l’àmbit ecologista, ha intervingut l’activista i expresident de Greenpeace, Xavier Pastor, qui ha defensat que «ell va posar les arrels del que ha estat una política mediambiental progressista, que després han anat desenvolupant els altres pactes de progrés».

Com a anècdota, Pastor ha confessat que «durant dècades la badia de Palma era l’ancoratge de vaixells de la sexta flota americana, amb una visita de 50 dies anuals, i això ja no passa per una decisió valenta de Xisco Antich».

Des de l’àmbit econòmic ha intervingut Josep Vicens, president del Cercle d’Economia, qui ha dit que «en aquesta terra hi va haver una vida que hem de reconèixer amb majúscules, com és la de Xisco Antich, encara que si el valor d’una persona es mesura pel que dona, és impossible tornar-li tot allò que ens ha deixat a cada un de nosaltres i en conjunt».

De fet, Vicens ha resumit la vida d’Antich com «una vida de feina inesgotable, de compromís i determinació exemplar, de consens i de pacte i de sacrifici personal perquè molts de camins foscos s’il·luminessin».

En representació del seu poble, Algaida, ha parlat la batlessa del municipi, Margalida Fullana, qui ha anunciat que per unanimitat de tots els representants del consistori, s’ha iniciat el procediment per declarar Francesc Antich i Oliver fill il·lustre d’Algaida.

L’acte ha comptat amb tres projeccions audiovisuals que han repassat la trajectòria política i personal d’Antich, amb els moments més importants a la presidència de les Illes Balears, especialment durant el primer pacte, des de la secretaria general del PSOE i des del seu municipi, Algaida, que tant estimava.

La nota musical l’ha posada Biel Majoral, amic personal d’Antich, i Maria Rosselló acompanyada de la Banda de Música d’Algaida. L’acte ha estat conduït per Neus Picó.