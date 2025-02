El coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticat que la presidenta del Govern, Marga Prohens, vulgui liberalitzar el sòl, una de les condicions actuals de Vox per a aprovar els pressupostos. Durant la sessió de control al Govern del ple del Parlament d’aquest dimarts, Apesteguia ha lamentat que el Govern del Partit Popular continuï aplicant l’estratègia en la qual Vox dicta i el PP executa.

«Hem vist una estratègia molt clara del seu Govern. Vox va dir: segreguem per raó de llengua els infants i vostès van dir: no, farem un pla pilot. Vox va dir: expulsem els menors no acompanyats. I vostès van dir: no, només els farem proves dentals. Ara Vox diu: liberalitzem tot el sòl. I vostès diuen: no, només una miqueta», ha lamentat el coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS durant la seva pregunta de control a l’executiu durant el ple del Parlament d’aquest dimarts.

«Vostès tenen dades que justifiquin que s’ha de liberalitzar el sòl a les Illes Balears? Li deman aquestes dades perquè la dimitida exconsellera d’Habitatge va dir que les donaria, però encara no les han donat. O no les han volgut mirar o no ens les volen compartir. Perquè per ventura no diuen allò que vostè predica, senyora Prohens», ha continuat Apesteguia. En aquest sentit, a més, també ha recordat que «a les Illes Balears hi ha 105.000 habitatges buits. La falta d’habitatge no és la causa que la gent no tengui un lloc on viure, és l’ús que donam a l’habitatge: si es destina a què hi visqui la gent o si es destina a fer-hi negoci o a la retenció especulativa».

A més, en relació específicament a la liberalització del sòl, Apesteguia ha afegit que «actualment a les Illes Balears hi ha 27 quilòmetres quadrats de sòl vacant, on es podrien construir 103.920 habitatges. I vostès diuen que fa falta ampliar el sòl construïble? No falten cases ni depredar més el territori, falta que es dediquin a què la gent hi visqui i acabar amb l’especulació», ha conclòs el coordinador general de MÉS.