El Pi-Proposta per les Illes reclama que la designació del nou director d’IB3 es faci «des del consens i amb diàleg, no només entre els partits polítics, sinó també escoltant els professionals de l’ens públic».

«IB3 és una eina fonamental per a la identitat balear i un pilar clau per a la indústria audiovisual de les Illes, i per això consideram imprescindible que la seva direcció estigui alineada amb aquests valors», asseguren des de la formació.

El coordinador general d'El Pi, Joan Miralles, demana que «en aquest procés es tengui en compte l’opinió dels treballadors i directius actuals de la radiotelevisió pública, així com de les associacions de productors audiovisuals (APAIB) i d’autors audiovisuals (ACIB), que representen el sector a les nostres Illes».

A més, IB3 s’enfronta a reptes cabdals com la digitalització i la internalització dels seus treballadors. Per això, El Pi insisteix que el nou director «ha de seguir una línia continuista respecte a l’anterior direcció d’Albert Salas, amb una persona que ja formi part de l’ens i que compti amb el suport dels professionals audiovisuals».

Miralles insisteix: «L'objectiu ha de ser clar: potenciar la nostra llengua, la nostra cultura, els nostres creadors i la nostra indústria. Volem que IB3 continuï essent la televisió i la ràdio de tots, amb un equip capaç d’afrontar els reptes del futur amb garanties».